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Президент Литвы надеется на «чудо» в поисках пропавших американских солдат 3

В мире
Дата публикации: 28.03.2025
BB.LV
Президент Литвы надеется на «чудо» в поисках пропавших американских солдат

Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что надеется на чудо в поисках четырех солдат Соединенных Штатов Америки, которые пропали без вести в начале недели.

Об этом написал вещатель LRT, передает "Европейская правда".

Науседа посетил места, где проходили учения и где был найден гусеничный бронетранспортер Hercules M88, на котором передвигались пропавшие военные.

Он рассказал, что его проинформировали о ходе работ, и отметил, что "ситуация абсолютно уникальная".

"Вы видите, какая здесь природная ловушка и насколько сложно проводить спасательные работы", – сказал он.

Президент Литвы отметил, что "на все нужно время" и акцентировал – "это, возможно, еще одна демонстрация необходимости сохранения солидарности в таких обстоятельствах".

"Мы все еще надеемся на чудо", – подчеркнул Науседа.

По информации Вооруженных сил Литвы, на месте инцидента в настоящее время проводятся дальнейшие работы по осушению и изъятию ила, а также укреплению почвы. Спасательная операция продолжалась всю ночь, и было изъято 2-3 метра ила.

Американские солдаты пропали 25 марта. Они участвовали в учениях на полигоне неподалеку от границы с Беларусью. Они ехали на гусеничном бронетранспортере Hercules M88. Его нашли на дне водоема. Однако тела солдат до сих пор не нашли. Их гибель не подтверждена.

Спикер Сейма Литвы Саулюс Сквернялис заявил, что инцидент на полигоне Пабраде, где во вторник, 25 марта, во время учений исчезли четверо американских солдат не должен повлиять на двусторонние отношения между США и Литвой.

#сша #литва #учения
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Комментарии (3)

  • MF
    Mr.FGJCNJK
    28-го марта

    Коммунисты тоже надеялись на чудо при постройке коммунизма, а оно вон чем обернулось!

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  • БТ
    Бесс Толковый
    28-го марта

    Надо у попов спросить, он в чудо верят.

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  • Димдимыч Серыйволкович
    Димдимыч Серыйволкович
    28-го марта

    Это чего тебе? Санта Клаус с оленями или подводная лодка на грунт легла? Какое чудо? Что машина утанула а эти гаврики выскочили и пошли по сёлам бухать и как опохмелятся, придут в казармы?

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