США ищут яйца в Европе, однако она вряд ли сможет помочь

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило агентство АР.

Правительство США ведет "глобальную охоту" на яйца, ища возможности экспорта из стран Европы и других регионов, чтобы уменьшить острый дефицит яиц. Но обеспечение американцев яйцами будет затруднено для иностранных производителей – и не из-за политической напряженности относительно импортных тарифов.

В частности, европейские страны не имеют много избыточных яиц из-за собственных вспышек птичьего гриппа и растущего внутреннего спроса накануне Пасхи. А одним из самых больших препятствий является подход Соединенных Штатов к предотвращению заражения сальмонеллой.

Американские правила безопасности пищевых продуктов требуют, чтобы свежие яйца были продезинфицированы и охлаждены до того, как они попадут к покупателям. В Европейском Союзе стандарты безопасности требуют, чтобы яйца сорта А продавались немытыми и без длительного охлаждения.

В некоторых частях Европы потребители часто покупают яйца, на которых еще остались перья и куриный помет. Яйца не моют в большинстве из 27 стран ЕС из-за опасений, что удаление естественного защитного покрытия со скорлупы делает их более уязвимыми к бактериям.

Хотя правила Европейского Союза утверждают, что столовые яйца "не подлежат мытью или очистке", страны-члены имеют определенную свободу действий в этом вопросе. Генеральный директор Датской яичной ассоциации Йорген Нюберг Ларсен сказал, что национальные обычаи являются частью этого: например, мытые яйца являются нормой в Швеции. Но Швеция и Норвегия, которая не входит в ЕС, сообщили США, что у них нет лишних яиц для экспорта, сказал Ларсен.

По словам Ларсена, сейчас увеличение яичного импорта в США из Европы, скорее всего, будет происходить в виде порошка или других продуктов, которые можно поставлять в замороженном или сушеном виде. Такой ответ дала американским чиновникам и торговая ассоциация Польши.