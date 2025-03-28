США хотят получить контроль над всеми ресурсами Украины - СМИ

Новый проект сделки по ресурсам даст США огромные полномочия по контролю над инвестициями в инфраструктурные проекты и проекты по разработке минеральных ресурсов в Украине, пишут FT и Bloomberg, сообщает DW .

В новом проекте сделки по минеральным ресурсам между США и Украиной, полученном Киевом 23 марта, содержатся гораздо более агрессивные требования Вашингтона по контролю над минеральными ресурсами и энергетическими активами Украины. При этом в документе отсутствуют гарантии безопасности. Об этом пишут в четверг, 27 марта, газета Financial Times и агентство Bloomberg. Оба СМИ отмечают, что их редакции смогли ознакомиться с проектом сделки.

Уточняется, что соглашение должно распространиться на все минеральные ресурсы Украины, включая нефть и газ, а также на ключевые энергетические активы на всей территории страны. Кроме того, сделка охватывает инфраструктуру, связанную с эксплуатацией природных ресурсов, такую как автомобильные и железные дороги, трубопроводы, порты и перерабатывающие заводы, узнала FT.

Полученные из соответствующих проектов средства должны конвертироваться в иностранную валюту и направляться за границу, а Украина будет нести ответственность за компенсацию в случае задержек или споров, следует из публикации. Доходы от украинских проектов по добыче нефти, газа и полезных ископаемых будет делить между двумя странами специальный инвестиционный фонд.

При этом, по данным FT, США будут первыми получать перечисляемую в него прибыль и сохранят приоритетные права на инфраструктурные проекты, а также право вето на продажу ресурсов третьим сторонам.

Bloomberg уточняет, что, согласно проекту сделки, контролировать инвестиционный фонд должна американская Корпорация по финансированию международного развития (DFC). Она будет назначать трех из пяти членов совета директоров и, обладая "золотой акцией", получит право блокирования определенных решений. "Украина назначит двух других (членов совета директоров. - Ред.) и не сможет вмешиваться в повседневное управление фондом", - указывают авторы.

"Трамп заставит Украину заплатить за всю помощь США"

Киев должен будет перечислять в фонд 50 процентов доходов от новых инфраструктурных проектов и проектов по разработке природных ресурсов.

В то же время "вклад Соединенных Штатов после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году" будет "считаться вкладом в партнерство". "США будут иметь право на всю прибыль плюс 4% годовых до тех пор, пока их инвестиции не окупятся", - передает Bloomberg содержание проекта сделки.

"По сути это означает, что администрация Трампа заставит Украину заплатить за всю военную и экономическую поддержку, оказанную США с начала войны, прежде чем Киев получит какие-либо доходы из фонда партнерства", - констатирует агентство.

Сделка, действие которой не ограничивается временными рамками, также запрещает Киеву продавать важнейшие минералы странам, расцениваемым как "стратегические конкуренты" Соединенных Штатов.

Контроль США над инвестициями в Украине

Если соглашение о партнерстве будет принято, США получат огромные полномочия по контролю над инвестициями в Украине в такие проекты, как строительство автомобильных и железных дорог, портов, шахт, добыча нефти и газа, а также критически важных полезных ископаемых, отмечается в сообщении. По оценке агентства, это означало бы "беспрецедентное расширение экономического влияния США" в Украине в то время, когда она "пытается сблизиться с ЕС".

Со своей стороны газета FT приводит мнение неназванных высокопоставленных украинских чиновников, согласно которому новое предложение США "может подорвать суверенитет их страны, привести к оттоку прибыли за границу и усилить зависимость Киева от Вашингтона.

Президент Украины Владимир Зеленский, присутствовавший 27 марта в Париже на саммите "коалиции желающих" - то есть стран, намеренных усилить военную, финансовую и энергетическую поддержку Украины, чтобы помочь ей добиться прочного и справедливого мира, - заявил, что предложения США "требуют детального изучения".