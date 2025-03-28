«Важно поддерживать технологическое превосходство» - Ринкевич прибыл в Норвегию

Безопасность Европы зависит от способности производить основные оборонные технологии на родине, подчеркнул президент Латвии Эдгар Ринкевич, посетивший в четверг и пятницу с официальным визитом столицу Норвегии Осло.

Как сообщил советник президента Мартиньш Дрегерис, в ходе официального визита Ринкевич встретился с кронпринцем-регентом Хоконом. Он также принял участие в открытии Норвежско-латвийского форума оборонной промышленности и встретился с премьер-министром Норвегии Йонасом Гором Стёре, спикером норвежского парламента Масудом Гараххани, а также с членами комитета по иностранным делам и обороне норвежского парламента.

В беседе с премьер-министром Норвегии, спикером парламента Норвегии и членами парламентского комитета по иностранным делам и обороне президент Латвии высоко оценил тесное региональное сотрудничество, особенно в формате стран Балтии и Северных стран (NB8). Ринкевич подтвердил заинтересованность Латвии в развитии экономического сотрудничества, особенно между латвийской и норвежской оборонной промышленностью, и выразил заинтересованность Латвии в еще больших норвежских инвестициях в Латвию.

В ходе встреч с высокопоставленными норвежскими чиновниками президент Латвии выразил благодарность Норвегии за поддержку Украины и ее готовность совместно со странами NB8 предоставить оснащение и провести обучение для подразделения численностью до бригады.

Ринкевич подтвердил стремление Латвии продолжать тесное сотрудничество по сдерживанию России, например, путем усиления санкций и ограничения «теневого флота». Президент Латвии выразила благодарность за вклад Норвегии в укрепление региональной безопасности. Ринкевич выразил убеждение, что союзники должны принять решение о существенном увеличении инвестиций в оборону на саммите НАТО в Гааге в июне.

На открытии Норвежско-латвийского форума оборонной промышленности президент Латвии подчеркнул, что срочно необходимы увеличение расходов на оборону, приобретение критически важных возможностей и инвестиции в оборонный сектор. Он подчеркнул, что сотрудничество и координация между странами Балтии и Северной Европы становятся все более важными.

«Наша общая цель — обеспечить устойчивость альянса НАТО и способность сохранять военную поддержку Украины. Европейская безопасность зависит от нашей способности производить основные оборонные технологии у себя дома. Чтобы этого добиться, важно сотрудничать и поддерживать технологическое превосходство», — подчеркнул Ринкевич в своей речи.