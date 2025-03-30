Трамп намерен купить у Финляндии ледоколы

Одной из важных тем переговоров стала предстоящая закупка США ледоколов для усиления влияния в Арктике. "Президент Стубб и я с нетерпением ждем укрепления партнерства между США и Финляндией, включая покупку и разработку большого количества крайне необходимых ледоколов для США, что обеспечит мир и международную безопасность для наших стран и всего мира", - написал Трамп на своей платформе Truth Social.

Встреча Трампа со Стуббом состоялась на следующий день после визита вице-президента США Джей Ди Вэнса на американскую военную базу Питуффик в Гренландии - автономной территории Дании, являющейся близким союзником Финляндии в северной Европе. Вэнс обвинил Данию в недостаточной защите Гренландии. Если США не проявят интерес к Гренландии, то это сделают Россия и Китай, которые расширяют присутствие в регионе, заявил он.