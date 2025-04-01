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В Литве отказались закрывать русскоязычные школы 2 4478

В мире
Дата публикации: 01.04.2025
BB.LV
В Литве отказались закрывать русскоязычные школы

Минобр Литвы заявил, что русскоязычные школы закрываться не будут

Школы, в которых в Литве образование ведется на русском языке, закрываться не будут, так как это противоречит конституции страны. Об этом порталу национального гостелерадио LRT заявила министр образования, науки и спорта республики Раминта Поповене.

«Положение русских школ регламентируется конституцией и законом об образовании. В них совершенно ясно указано, что мы должны предоставить нашим гражданам возможность учиться на родном языке с акцентом на важность изучения государственного языка», — заявила Поповене.

Единственным государственным языком Литвы является литовский язык. Комментируя вопрос, пойдет ли Литва по пути Эстонии и Латвии, которые полностью исключили возможность получать образование на русском языке, Поповене ответила, что минобр республики будет следовать нынешним правовым актам.

Согласно данным переписи населения Литвы за 2021 год, русские в Литве составляют около 5% населения, еще около 1% населения составляют белорусы и украинцы.

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#литва #русский язык
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(2)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    1-го апреля

    А ещё надо вспомнить Литовский нулевой вариант по гражданству и понять куда направляют Латвию национал-"патриоты". Правильно к уничтожению!

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  • MI
    Marija Ivanova
    1-го апреля

    Мягкая сила. Литовцы в этом плане конечно дальновиднее латышей и думают о стране и мирном сплоченом обществе, наши же как отмороженные лишь бы насолить, лишь бы наказать или как минимум унизить.

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