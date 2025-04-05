Протоиерей Русской православной церкви (РПЦ) Андрей Ткачев обратился к россиянам с призывом остерегаться жизни без тревог и лишений. По его словам, «так не бывает на земле, чтобы все было хорошо», и «не должно быть». «Это обязательно! Потому что нужно терпеть что-то. Нужно нести на себе что-то. Нужно от чего-то мучиться. Нужно болеть чем-то. Нужно бояться чего-то, опасаться чего-то, тревожиться о ком-то», — написал священник в своем телеграм-канале.

С точки зрения Ткачева, если у человека «все совсем хорошо», значит, бог его «забыл», махнув рукой, «как на ненужного». А того, кого любит, господь «жмет, как пластилин, лепит с него что-то», уверен протоиерей. Подобные заявления Ткачев делает не впервые. Так, он утверждал, что россияне не имеют права «требовать счастья» и мира из-за «морального падения», к которому он отнес аборты и мастурбацию.

«Именно из-за разврата происходят войны. И нам не будет покоя, пока мы не покаемся», — заявлял священник. Также он говорил, что «богатство и праздный образ жизни развращают мужчин», превращая их в геев, и предлагал проводить рейды по ночным клубам в поисках «половозрелых коней с расширенными зрачками», которых можно будет отправить на фронт и заодно «оздоровить» страну.

На то, что многие россияне «не готовы отказаться от личного комфорта и привычного уровня благополучной жизни», несмотря на войну с Украиной, жаловался и патриарх Кирилл. В связи с этим он призывал власти сократить количество развлекательных мероприятий и телевизионных передач, чтобы избавить граждан от «легкомысленной беззаботности». Кирилл называл подобные попытки отрешиться от реальности неуместными, и утверждал, что они угрожают «цивилизационной идентичности» россиян.

Андрей Юрьевич Ткачёв (род. 30 декабря 1969, Львов) — священнослужитель Русской православной церкви, митрофорный протоиерей, настоятель Храма Троицы Живоначальной в Хохлах (с 5 января 2024 года), проповедник и миссионер, телеведущий.

Резонанс в прессе вызвало его слово к киевской пастве, в котором он предлагал мужьям в качестве воспитательных целей по отношению к их жёнам применять насилие («нужно женщину ломать об колено» и т. д.). Жёстким стал и видеоролик православной социальной сети «Елицы» (удалённый впоследствии), в котором священник называл женщин, не сохранивших девственность до брака, «бешеными собаками», «бессовестными сволочами», и предлагал дать им «кулака … под челюсть».