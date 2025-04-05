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Зеленский распорядился проверить украинских чиновников на полиграфе 1 740

В мире
Дата публикации: 05.04.2025
BB.LV
Зеленский распорядился проверить украинских чиновников на полиграфе
ФОТО: Global Look Press

FT: украинских чиновников проверят из-за утечек деталей сделки по недрам.

Президент Украины Владимир Зеленский распорядился установить, кто из правительственных чиновников допустил утечку деталей сделки по недрам. Об этом сообщает Financial Times (FT).

К этому привела публикация деталей соглашения одним из депутатов Верховной Рады. Зеленский назвал утечку странной.

Теперь украинский лидер распорядился установить виновника утечки с помощью полиграфа, утверждает FT. Опрошенные изданием украинские чиновники сообщили, что сотрудников нескольких министерств уже проверили на детекторе лжи.

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(1)
  • Ч
    Чангл
    5-го апреля

    А ещё кто сколько берет взяток. Или это секретная информация 🤣🤣🤣

    17
    0

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