За ВМФ Его Величества могут слелить даже с олигархических яхт.

Британские военные обнаружили в прибрежных водах сенсоры, предположительно установленные Россией для слежки за атомными подлодками класса Vanguard с ядерными ракетами, сообщает The Sunday Times со ссылкой на источники в военных кругах.

Часть устройств выбросило на берег, другие были найдены минными тральщиками британского флота. По данным The Sunday Times, сенсоры были обнаружены "в последние годы".

Минобороны Великобритании считает, что сенсоры могли быть направлены для разведки или повреждения инфраструктуры, но доказательств этому пока нет.

Собеседники The Sunday Times также рассказали, что суперъяхты российских миллиардеров могли использоваться для слежки у берегов Великобритании. Один из таких случаев произошёл в 2018 году, когда британский корабль HMS Albion вынужденно покинул порт в Лимассоле после того, как рядом причалила яхта российского олигарха. Его имя в публикации не называется. Экипаж решил покинуть порт, так как заподозрил яхту в скрытом наблюдении.

Военные сравнивают подводное противостояние с событиями времён холодной войны.

Россия публикацию The Sunday Times пока не комментировала.

В январе британское Минобороны обвинило Россию в разведдеятельности после того, как российский военный корабль "Янтарь" был вновь замечен в территориальных водах Великобритании. Британские власти считают, что "Янтарь" ведёт разведку и, в частности, собирает данные о стратегически значимых подводных кабелях.

Официально "Янтарь" считается исследовательским океанографическим судном, но принадлежит Министерству обороны России. При этом США указывали, что оборудование корабля может перерезать подводные кабели.