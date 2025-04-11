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Принц Гарри во время поездки в Украину посетил раненых военных 1 720

В мире
Дата публикации: 11.04.2025
Радио Свобода
Принц Гарри во время поездки в Украину посетил раненых военных
ФОТО: пресс-фото

Британский принц Гарри в четверг в рамках не анонсированного заранее визита в Украину встретился во Львове с пострадавшими от войны. Как сообщил его представитель, поездка стала часть продолжающейся работы герцога Сассекского по содействию раненым ветеранам, пишет Радио Свобода.

О визите члена британской королевской семьи было объявлено лишь после того, как он покинул украинскую территорию.

"РБК-Украина"со ссылкой на информацию The Telegraph пишет, что принц в сопровождении ветеранов ВСУ побывал во львовской клинике Superhumans Center, где лечат раненых военных. В этом центре бесплатно предоставляется протезирование, реконструктивная хирургия и психологическая помощь.

Принц Гарри, который 10 лет служил в армии Соединенного Королевства, стал вторым членом монаршей семьи Великобритании, который посетил Украину после начала полномасштабного российского вторжения. В прошлом году герцогиня Эдинбургская Софи побывала в украинской столице.

Associated Press отмечает, что в 2014 году младший сын британского короля Карла III основал фонд Invictus Games, который даёт возможность получившим ранения ветеранам поучаствовать в спортивных мероприятиях, аналогичных Паралимпийским играм.

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#война рф и украины #королевские семьи # принц гарри
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(1)
  • MF
    Mr.FGJCNJK
    11-го апреля

    Истинно королевский поступок! Ну да - ну да.

    4
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