Провалятся переговоры с США - пострадает бигтех, - глава ЕК

Брюссель по-прежнему готов как к переговорам с Трампом о пошлинах, так и к контрмерам, заявила Урсула фон дер Ляйен, пишет DW .

Евросоюз готов обложить налогами крупные американские технологические компании, если президент США Дональд Трамп не прекратит торговую войну против содружества после переговоров. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) в интервью газете Financial Times, опубликованном в четверг, 10 апреля.

По словам главы ЕК, "существует широкий спектр контрмер" в отношении пошлин на товары из ЕС, которые ввел Вашингтон. Примером этому может служить налог на доходы от рекламы цифровых услуг, который будет применяться по всему ЕС, считает Урсула фон дер Ляйен.

Глава ЕК подразумевает недавно созданный в Евросоюзе "инструмент против принуждения" ACI (Anti Coercion Instrument). Первоначально он был представлен как мера защиты экономических интересов ЕС от американских технологических компаний. В частности, ACI позволяет обложить их налогами, запретить инвестировать в европейскую экономику, ограничить права на интеллектуальную собственность и ряд других санкций.

Некоторые СМИ и политики окрестили этот комплекс мер "базукой", и пока что это оружие не использовалось, отмечает FT.

Фон дер Ляйен подчеркнула, что ЕС предпочел бы достигнуть "полностью сбалансированного" соглашения с Вашингтоном по пошлинам во время 90-дневной "отсрочки", о которой ранее объявил Дональд Трамп. Однако партнеры по разные стороны океана "больше никогда не вернутся к статусу-кво", отметила глава ЕК.

Трамп назвал "мудрым" решение ЕС не отвечать на развязывание торговой войны

На фоне объявленной Трампом "отсрочки" ЕС также отложил на 90 дней ввод ответных мер в отношении экспорта из США, которые были согласованы ранее и должны были вступить в силу 15 апреля. Эти меры могли затронуть поставки американской продукции на 21 млрд евро.

При этом европейский экспорт в Штаты продолжает облагаться трамповскими пошлинами и во время объявленной им "тарифной паузы". Это ставка в 10 процентов на всю продукцию за исключением автомобилей, стали, алюминия и их производных - в отношении них Трамп ранее ввел отдельную ставку в 25 процентов.

Стремление ЕС к дипломатии высоко оценили в Белом доме, Трамп назвал его "очень мудрым", пишет агентство dpa. При этом, если опираться на сообщение агентства, американский лидер объяснил решение ЕК как нежелание оказаться на месте Китая в торговой войне.

"ЕС заметил, как США ведут себя по отношению к Китаю, и сказал себе: "Знаете что, мы немного сдержимся". "Это очень разумно", - приводит dpa высказывания Дональда Трампа на встрече с кабинетом министров.

Вместе с тем американский президент вновь повторил свои обвинения в адрес ЕС, заявив, что содружество было создано лишь для того, чтобы эксплуатировать США.

Рынки взлетели на фоне заявлений Трампа о "тарифной отсрочке", но рост был недолгим

9 апреля войдет в историю фондовых бирж США рекордными показателями роста котировок. На фоне анонсированной Трампом отсрочки введения пошлин в полном объеме для 75 стран котировки крупнейших рынков закончили день взлетом на 7-12 процентов. Ростом отметились и азиатские рынки.

Впрочем, неделей ранее на этих же биржах наблюдались рекордные падения из-за изначальной идеи Трампа начать торговую войну против почти всех стран мира.

Однако отыгрыш позиций рынкам закрепить не удалось - менее чем через сутки индексы вновь пошли вниз, потеряв до четырех процентов. Вероятнее всего, на котировки акций повлияло заявление Белого дома о том, что американские пошлины на импорт из КНР будут повышены до 145%. Ценные бумаги на этом фоне стали дешеветь и на азиатских рынках.