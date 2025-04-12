Опасные маршруты в Незалежную могут плохо кончиться для граждан КНР.

В Китае отреагировали на сообщение о том, что Украина взяла в плен на фронте граждан Китая, которые воевали на стороне России.

Как сообщает Sky News, краткая реакция на заявление Украины появилась из Министерства иностранных дел Китая. Вчера украинский президент Владимир Зеленский потребовал реакции от КНР на этот инцидент.

МИД Китая заявил, что сейчас "проверяет ситуацию" с Украиной и подчеркивает призывы к своим гражданам держаться подальше от зон вооруженных конфликтов и не участвовать в вооруженных конфликтах.

Владимир Зеленский сообщил, украинские военные пополнили обменный фонд, взвяши в плен в Донецкой области двух китайских солдат, которые воевали на стороне оккупантов. Он добавил, что есть документы, которые доказывают, что это граждане Китая.

Позже стало известно, что операцию осуществили военнослужащие 81 отдельной аэромобильной Слобожанской бригады. Военные отметили, что китайцы находились на вражеской стороне - в зоне боевых действий, с оружием в руках, в составе подразделения российских оккупационных войск.

Соединенные Штаты Америки видели сообщения о захвате в украинский плен двух граждан Китая, которые воевали против Украины на стороне России. В Белом доме назвали эти сообщения "тревожными" и отметили большую роль Китая в войне РФ против Украины.

США планируют возможный конфликт с Китаем, - пишет между тем New York Times. Американские руководители обеспокоены тем, что из-за большого количества боеприпасов, используемых Соединенными Штатами в бомбардировке Йемена, Пентагону придется переместить высокоточное оружие большой дальности со складов в Азиатско-Тихоокеанском регионе на Ближний Восток.