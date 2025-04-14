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Минобороны России подтвердило ракетный удар по Сумам 1 960

В мире
Дата публикации: 14.04.2025
Euronews
Минобороны России подтвердило ракетный удар по Сумам
ФОТО: Telegram

Удар по городу Сумы был нанесен двумя ракетами «Искандер-М», заявило российское оборонное ведомство. В воскресенье о том, что по Сумам было выпущено две ракеты «Искандер-М», сообщали украинские военные.

Удар по городу Сумы был нанесен двумя ракетами «Искандер-М», заявило российское оборонное ведомство. В воскресенье о том, что по Сумам было выпущено две ракеты «Искандер-М», сообщали украинские военные.

Минобороны России назвало целью удара место проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы ВСУ. Министерство утверждает, что погибли более 60 украинских военных. Би-би-си не может проверить это утверждение.

В заявлении подчеркивается, что удар наносился «в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства».

В результате атаки погибли 34 человека, в том числе двое детей, 119 мирных жителей были ранены, сообщали украинские власти.

Украина не подтверждала утверждение российских провоенных блогеров о том, что удар в Сумах был нанесен по военнослужащим. Неофициально украинские источники сообщали, что в городе могло проходить награждение военных.

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#обстрелы #война в украине
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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го апреля

    Удар был совершен по совместному проведению координационной встречи наемников НАТО и офицеров ВСУ "Северск". Все цели поражены.

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