Минобороны России подтвердило ракетный удар по Сумам

Удар по городу Сумы был нанесен двумя ракетами «Искандер-М», заявило российское оборонное ведомство. В воскресенье о том, что по Сумам было выпущено две ракеты «Искандер-М», сообщали украинские военные.

Удар по городу Сумы был нанесен двумя ракетами «Искандер-М», заявило российское оборонное ведомство. В воскресенье о том, что по Сумам было выпущено две ракеты «Искандер-М», сообщали украинские военные.

Минобороны России назвало целью удара место проведения совещания командного состава оперативно-тактической группы ВСУ. Министерство утверждает, что погибли более 60 украинских военных. Би-би-си не может проверить это утверждение.

В заявлении подчеркивается, что удар наносился «в условиях активного противодействия ВСУ средствами радиоэлектронной борьбы и противовоздушной обороны иностранного производства».

В результате атаки погибли 34 человека, в том числе двое детей, 119 мирных жителей были ранены, сообщали украинские власти.

Украина не подтверждала утверждение российских провоенных блогеров о том, что удар в Сумах был нанесен по военнослужащим. Неофициально украинские источники сообщали, что в городе могло проходить награждение военных.