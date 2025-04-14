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Накануне краха? Крупнейшие покупатели российской нефти снизили закупки 1 884

В мире
Дата публикации: 14.04.2025
BB.LV
Накануне краха? Крупнейшие покупатели российской нефти снизили закупки
ФОТО: Youtube

ОПЕК: Китай и Индия снизили закупки российской нефти в феврале.

По итогам февраля 2025 года Китай и Индия снизили закупки российской нефти, гласят данные Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК).

За последний зимний месяц доля России в структуре китайского импорта нефти сократилась на процентный пункт. Если в январе показатель составлял 19 процентов, то к концу февраля оказался на уровне в 18 процентов. Несмотря на снижение, РФ сохранила за собой статус крупнейшего экспортера сырья на рынок КНР. На втором месте расположилась Малайзия с долей в 15 процентов, а топ-3 замкнула Саудовская Аравия (14 процентов).

Доля России в структуре индийского импорта за отчетный период составила 31 процент. На рынке этой азиатской страны российские экспортеры также сохранили за собой статус крупнейших поставщиков топлива. Вторую строчку занял Ирак, обеспечивший 23 процента всех поставок, а третью — Саудовская Аравия (15 процентов).

В марте 2025 года средняя стоимость поставок основного экспортного сорта российской нефти Urals опустилась до минимума с июня 2023 года и просела до 58,99 доллара. В начале апреля негативная тенденция продолжилась. По данным международного ценового агентства Argus, к тому времени стоимость Urals упала ниже 50 долларов за баррель и оказалась более чем на 10 долларов ниже установленного странами «Большой семерки» (G7) потолка.

Это может негативным образом отразиться на доходах в бюджет РФ и котировках российской валюты. Взаимные пошлины, введенные властями Соединенных Штатов и Китая, с большой долей вероятности приведут к замедлению темпов роста экономики КНР. В результате потребность Пекина в энергоресурсах (преимущественно в нефти) может упасть, что еще сильнее ударит по глобальным котировкам сырья и зависимой от нефтегазового рынка экономике РФ.

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(1)
  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    14-го апреля

    На кануне краха ЕС "ВВ" озаботилось низкими закупками российской нефти Китаем и Индией. С чего бы это?

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