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Внезапно: столицу Финляндии возглавит русскоязычный депутат Сазонов 2 1716

В мире
Дата публикации: 14.04.2025
BB.LV
Кадр: Yle

Кадр: Yle

Будущим мэром Хельсинки станет депутат русского происхождения Даниэль Сазонов.

Заместитель мэра и депутат Городского совета Хельсинки Даниэль Сазонов избран новым главой финской столицы. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

По итогам муниципальных выборов, которые состоялись в Хельсинки 13 апреля, Коалиционная партия с небольшим перевесом опередила оппозиционную Социал-демократическую партию (СДП), сохранив позицию крупнейшей партии в финской столице. Ее кандидат, депутат русского происхождения Даниэль Сазонов, займет пост главы города.

Родители Сазонова — выходцы из Псковской области — переехали в Финляндию в начале 1990-х годов. Будущий политик родился в Хельсинки в 1993 году и в девятилетнем возрасте получил финское гражданство, одновременно отказавшись от российского.

Ранее президент Финляндии Александр Стубб призвал финнов «морально готовиться» к восстановлению отношений с Россией.

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(2)
  • 14-го апреля

    а что русский это плохо? или может место рождение и национальность даёт повод разделять на плохих и хороших? он такой-же как и все и ничем не хуже других и имеет такие-же права как и все

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  • VS
    Vad Sorry
    14-го апреля

    Ну за кого избиратели проголосовали,того и выбрали, помнится раньше чернокожим в одном автобусе с белыми ни полагалось ,находится, а кто командует Украинской армией, и где он родился? Нету разницы на каком языке говорит человек или где он родился, естественно если это ни Латвия,,, тут свои законы, тут свои рабы,,,

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