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Трамп обвинил Путина, Байдена и Зеленского в войне в Украине 1 866

В мире
Дата публикации: 15.04.2025
Deutsche Welle
x.com/WhiteHouse

x.com/WhiteHouse

ФОТО: twitter

Президент США раскритиковал Владимира Зеленского за "некомпетентность" и возложил на него долю ответственности за начало войны в Украине, пишет DW.

Президент США Дональд Трамп в понедельник, 14 апреля, на пресс-конференции с президентом Сальвадора Наибом Букеле в Овальном кабинете раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за "некомпетентность" и фактически возложил на него долю ответственности за начало войны в Украине.

Другими ответственными за войну, "которой никогда нельзя было позволить случиться", действующий глава американского государства считает президента РФ Владимира Путина и своего предшественника на посту президента США Джо Байдена, следует из его заявлений.

"Байден мог закончить ее (войну России против Украины. - Ред.), и Зеленский мог ее закончить, а Путину никогда нельзя было ее начинать", - подчеркнул Дональд Трамп.

"Миллионы людей мертвы из-за трех человек, - указал он позже по ходу выступления. - Скажем так, Путин - это номер один, скажем так, Байден, который понятия не имел, что он делает, - это номер два, и Зеленский".

Трамп о Зеленском

Отвечая на вопрос об украинском лидере, Трамп подчеркнул также: "Если ты начинаешь войну, ты должен знать, что ты можешь выиграть войну". Полномасштабная война России против Украины началась 24 февраля 2022 года, когда российские войска вторглись на территорию соседнего государства.

Между тем Трамп, говоря о Зеленском, сказал: "Нельзя начинать войну против кого-то, кто в 20 раз больше тебя. А потом надеяться, что тебе дадут ракеты". В то же время Дональд Трамп заявил, что был первым, кто предоставил Украине ракеты Javelin.

Кроме прочего, во время пресс-конференции Трамп рассказал, что назвал Путину "дедлайн" по прекращению огня в Украине. Его конкретные сроки, однако, он не указал.

Зеленский пригласил Трампа в Украину

Ранее, 11 апреля, президент Украины Владимир Зеленский в ходе интервью, которое он дал программе "60 Minutes" телеканала CBS News, пригласил Трампа в Украину, чтобы тот лично увидел военные разрушения там.

"Мы хотим, чтобы вы приехали и увидели. Вы думаете, что понимаете, что здесь происходит. Хорошо, мы уважаем вашу позицию. Вы понимаете, - сказал Зеленский. - Но, пожалуйста, прежде чем принимать какие-либо решения, вести какие-либо переговоры, приезжайте и посмотрите на людей, мирных жителей, воинов, больницы, церкви, детей, разрушенных или погибших. Приезжайте, посмотрите, а потом давайте... давайте продвигаться с планом, как закончить войну. Вы поймете, с кем у вас сделка. Вы поймете, что сделал Путин".

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#война рф и украины #дональд трамп
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    Marija Ivanova
    15-го апреля

    А мы думали Байден отмачивает приколы. Слова Трампа уже просто скоро будут комментировать как "Опять дед что-то там учудит. Ну к полуденному сну успокоится, ну а к вечеру так вообще забудеть, что утром чудил"

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