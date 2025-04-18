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США скоро надоест мирить Украину и Россию: у Вашингтона есть другие приоритеты - госсекретарь 1 1232

В мире
Дата публикации: 18.04.2025
BB.LV
США скоро надоест мирить Украину и Россию: у Вашингтона есть другие приоритеты - госсекретарь
ФОТО: пресс-фото

США прекратят предпринимать посреднические усилия по мирному соглашению между Россией и Украиной в течение нескольких недель, если не появятся явные признаки того, что договоренности по этому поводу могут быть достигнуты, заявил госсекретарь США Марко Рубио, передает Reuters.

Трамп по-прежнему заинтересован в мирном соглашении, но у него много других приоритетов в мире, и он готов двигаться дальше, если не будет признаков прогресса, сказал Рубио.

Приводим заявление госсекретаря (министра иностранных дел) США максимально подробно:

«Нам нужно очень быстро определить — и я говорю о вопросе нескольких дней — возможно ли это осуществить в течение следующих нескольких недель. Если да — мы участвуем. Если нет — тогда у нас есть и другие приоритеты.

Думаю, это можно исправить и урегулировать так, чтобы устроило всех. У нас есть более серьёзные вызовы, и нам нужно понять, возможно ли это решить в краткосрочной перспективе.

Могу сказать одно: у этой войны нет военного решения. Ни одна из сторон не обладает стратегическими возможностями, чтобы быстро закончить эту войну.

Есть и другие аспекты. Я всегда напоминаю, что часть санкций против России — это европейские санкции, которые мы не можем снять, даже если это будет частью какого-либо соглашения. Поэтому Европа в любом случае должна будет участвовать.

Со стороны США мы уже три года, потратив миллиарды долларов, поддерживаем Украину. Но сейчас мы подошли к моменту, когда у нас есть и другие направления, на которых нужно сосредоточиться. Мы готовы участвовать в этом процессе», - заявил госсекретарь США.

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#сша #россия-украина
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Оставить комментарий

(1)
  • VS
    Vad Sorry
    18-го апреля

    Это после гого как поговорил с европейскими лидерами и Украиной, он понял что на условиях Росии мира ни будет, теперь смотрим когда Трамп психует остановит ли он всю помощь Украине? Тогда Европе срочно придётся напечатать побольше денег да и налоги поднять мы говорим а сотнях миллиардов

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