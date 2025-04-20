Трамп: США откажутся от переговоров по Украине, если в ближайшее время не будет прогресса

Вашингтон рассматривает возможность отказа от усилий по прекращению огня. Трамп заявил, что переговоры между враждующими Россией и Украиной "идут вкривь и вкось".

Дональд Трамп утверждает, что переговоры о прекращении огня между Россией и Украиной "сходят на нет", но настаивает на том, что ни одна из сторон не "играет с ним" в его попытках положить конец войне, которая длится уже более трех лет.

Комментарии появились после того, как госсекретарь США Марко Рубио предупредил ранее, что США могут "отойти" от попыток добиться мирного соглашения между Россией и Украиной, если в ближайшие дни не будет достигнуто никакого прогресса, после того как многомесячные усилия не привели к прекращению боевых действий.

"Марко прав, когда говорит, что мы добиваемся - мы хотим, чтобы это закончилось. Подумайте, каждый день убивают множество людей, пока мы говорим об этом, понимаете, пока они играют в игры", - сказал Трамп.

47-й президент США подчеркнул, что в интересах обеих сторон - России и Украины - идти на встречу усилиям его администрации, пока не стало слишком поздно и Вашингтон не переключил свое внимание на другие вопросы.

"Если по какой-то причине одна из двух сторон сделает это очень трудным, мы просто скажем: вы бездумны, вы глупцы, вы ужасные люди, и мы просто откажемся от этого. Но, надеюсь, нам не придется этого делать", - добавил Трамп.

Репортеры, присутствовавшие на брифинге в Белом доме, задали Трампу вопрос о его российском коллеге Владимире Путине, которого Украина уже некоторое время обвиняет в том, что он тормозит переговоры и несерьезно относится к стремлению к миру.

"Надеюсь, что нет. Я скоро сообщу вам об этом, если это так, но я надеюсь, что нет", - отметил Трамп.

При этом, как сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники, знакомые с ситуацией, США готовы признать аннексированный Крым российским в качестве "последнего сигнала" Дональда Трампа в его желании добиться соглашения по Украине.

На брифинге в пятницу Трамп отказался окончательно утверждать, что Вашингтон полностью выйдет из переговорного процесса, если ни одна из сторон не будет готова пойти на уступки, чтобы заключить сделку. Отвечая журналистам в Овальном кабинете, Трамп сказал: "Я не хочу этого говорить, но мы хотим, чтобы это закончилось. Мы хотим, чтобы это закончилось, да".

Президент США утверждает, что есть большая вероятность того, что Вашингтон добьется успеха в своих усилиях по заключению сделки о прекращении "затяжной войны", но при этом настаивает на том, что его не разыгрывают. Война началась в феврале 2022 года, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину.

"Мы посмотрим, удастся ли нам это сделать. Я думаю, у нас очень хорошие шансы добиться этого, и сейчас все идет к этому".

Трампа также спросили, продолжит ли Вашингтон оказывать Украине военную и финансовую поддержку в случае, если соглашение о прекращении войны не будет достигнуто. Президент США отказался подробно рассказать о планах на будущее или непредвиденных обстоятельствах, предпочтя оставаться позитивным.

"Ну, я не собираюсь этого говорить, потому что я думаю, что мы добьемся своего", - заявил Трамп.