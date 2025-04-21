У Киева на сегодняшний день нет производств, технологий, специалистов и опыта для подобных процессов.

В Украине обсуждается возможность создания ядерного оружия для противостояния России. Один из самых популярных украинских блогеров и активистов Сергей Стерненко даже в шутку интересовался у своих подписчиков, есть ли у них руководство по правильному обогащению урана. Радио Свобода решило выяснить, есть ли в этой шутке доля правды.

Как писало издание The Times, если Украина решит создать собственное ядерное оружие, заниматься обогащением урана ей может быть и не придется: в ноябре 2024 года журналисты британского издания изучили записку, подготовленную для Минобороны Украины, в которой говорилось, что, если США прекратят военную помощь Украине, Киев может быстро разработать примитивную плутониевую бомбу, похожую на ту, что была сброшена на Нагасаки в 1945 году.

В записке сказано, что у Украины есть 7 тонн реакторного плутония, находящегося в отработавшем ядерном топливе. Он образуется при облучении содержащегося в нем урана в довольно небольших количествах - примерно килограмм на тонну отработавшего топлива. Именно этот плутоний, говорится в записке, Украина могла бы использовать для создания своего оружия. Отработавшее топливо, впрочем, радиоактивно, и для выведения из него плутония нужно построить целое радиохимическое производство.

Представитель украинского МИДа Георгий Тихий в ответ на статью Times заявил, что Киев не собирается создавать ядерное оружие и будет выполнять положения Договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом же месяцем ранее говорил и президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы никогда не говорили о том, что готовимся создать ядерное оружие. Поэтому у нас нет альтернативы для защиты государства, кроме НАТО", – сказал он.

В феврале 2025 года, уже после победы на выборах в США Дональда Трампа и его неоднократных заявлений о том, что Украины в НАТО не будет, Зеленский заявил, что в таком случае его стране может вновь понадобиться ядерное оружие. В разговоре с британским журналистом Пирсом Морганом украинский президент, впрочем, говорил не о его создании, а о размещении такого оружия стран-союзников Украины.

О том, может ли Украина технически в ближайшее время создать собственное ядерное оружие или получить его от других стран, и с какими трудностями она может столкнуться на этом пути, Радио Свобода поговорило с руководителем проекта “Ядерное вооружение России” Павлом Подвигом.

Ядерное оружие принято разделять на стратегическое (поражение ключевых объектов вроде логистических узлов и городов) и тактическое (ограниченный эффект непосредственно на поле боя). Ядерное оружие также может отличаться по типу средства доставки (бомбы, ракеты) и типу размещения (наземное, морское и воздушное). Наиболее важным аспектом с точки зрения создания собственного ЯО, впрочем, является различие по принципу действия.

Атомная бомба работает за счёт разделения тяжёлых ядер урана или плутония. В результате цепной реакции освобождается огромное количество энергии, обеспечивающей взрыв. Мощность взрыва может достигать десятков и даже сотен килотонн (например, мощность взрыва плутониевого “Малыша”, сброшенного на Нагасаки, оценивалась в 21 килотонну) Термоядерное оружие, напротив, работает благодаря слиянию лёгких ядер (дейтерия, трития или лития-6). Однако для начала слияния (синтеза) нужна огромная температура, которая создаётся благодаря взрыву атомной бомбы внутри боеприпаса. Этот взрыв создает поток рентгеновских лучей, которые сжимают и нагревают вторую ступень - термоядерную, после чего там начинается синтез, что ведёт к выделению ещё большего количества энергии. Это обеспечивает гораздо более мощный взрыв в сравнении с обычной ядерной бомбой (до нескольких мегатонн).

В случае с Украиной следует рассматривать только создание ядерного оружия на базе атомной бомбы, отмечает Павел Подвиг, поскольку без неё создать термоядерное попросту невозможно.

Атомную бомбу можно создать двумя разными способами: при помощи урана или при помощи плутония.

Для создания ядерного оружия нужен изотоп урана U-235, при этом в природном уране его всего 0,7%, остальная доля (больше 99%) приходится на непригодный для создания оружия изотоп урана U-238. Для того, чтобы превратить обычный уран в оружейный, его нужно обогатить, то есть увеличить долю урана-235 примерно до 90%, поскольку именно он способен поддерживать необходимую для взрыва цепную реакцию.

Обогащение происходит главным образом при помощи центрифуг: уран переводят в газообразное состояние и многократно пропускают через эти центрифуги. За счёт центробежной силы тяжёлые молекулы с ураном-238 сдвигаются к стенке, а более лёгкие молекулы с ураном-235 уходят ближе к центру. Этот процесс повторяется множество раз в большом количестве систем центрифуг (их ещё называют “каскадами”), потому что за одну процедуру обогащения соотношение долей изотопов в уране практически не изменится: это требует огромных мощностей и большого количества повторений.

Павел Подвиг отмечает, что у Украины на сегодняшний день нет производств, технологий, специалистов и опыта для подобных процессов, при этом он не исключает, что выстроить всё это, пусть и будет долго, сложно и дорого, но при желании всё-таки возможно.