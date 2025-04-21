После смерти папы римского Франциска , который скончался 21 апреля в возрасте 88 лет, возглавить Римскую католическую церковь могут госсекретарь, кардинал или патриарх.

Наиболее вероятный претендент на пост папы римского — Пьетро Паролин, который сейчас занимает пост госсекретаря Ватикана, пишет La Stampa. Ему 70 лет.

Паролин, как отмечает издание, «способен сохранить открытость церкви, уделяя внимание разным католическими душами».

Хорошие шансы стать понтификом имеет 69-летний кардинал Маттео Дзуппи, архиепископ Болоньи, президент итальянского епископата и посланник Ватикана по урегулированию конфликта на Украине.

Его считают «представителем церкви, близкой к нуждающимся», который способен вести диалог «с новаторским и прагматичным подходом», отмечает La Stampa.

Другим кандидатом издание называет 60-летнего латинского патриарха Иерусалима Пьербаттисту Пиццабаллу, первого израильского кардинала итальянского происхождения.

В пользу его кандидатуры может свидетельствовать потребность в урегулировании отношений Востока и Запада, а также его способность к межрелигиозному диалогу.

Как сообщал bb.lv, после десятидневного траура в Ватикане начнется подготовка к конклаву, который избирает нового главу Римско-католической церкви. Выборы понтифика проводятся в Сикстинской капелле Апостольского дворца и могут продолжаться несколько дней. Новый папа будет избран, когда из печной трубы Сикстинской капеллы поднимется белый дым.