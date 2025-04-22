Трамп хочет приехать на похороны папы римского Франциска

Президент США вместе с супругой хочет посетить похороны папы римского Франциска в Италии. Поездка может стать первым официальным зарубежным визитом Дональда Трампа, пишет DW .

Президент США Дональд Трамп хочет посетить похороны папы римского Франциска в Италии. Об этом глава Белого дома сообщил в понедельник, 21 апреля, в соцсети Truth Social. "Мы с Меланией поедем на похороны папы Франциска в Рим. Мы с нетерпением ждем этого!" - написал американский лидер.

Поездка может стать первым официальным зарубежным визитом Трампа Это первая анонсированная поездка Трампа за границу с начала его второго президентского срока.

На минувшей неделе премьер-министр Италии Джорджа Мелони пригласила его совершить официальный визит в Рим. Трамп принял приглашение, сообщила глава кабмина Италии в Белом доме, напоминает агентство dpa. Не исключено, что Трамп совместит посещение похорон с визитом.

Папа Франциск завещал похоронить себя в Риме

Папа Франциск в завещании просил похоронить себя в папской базилике Санта-Мария-Маджоре в Риме. Он хотел, чтобы гробница была размещена в боковом проходе между капеллой Паулины и капеллой Сфорца, следует из завещания, опубликованного порталом Vatican News.

"Гробница должна быть… простая, без особых украшений, с одной лишь надписью: Franciscus", - говорится в документе.

Расходы на подготовку захоронения будут покрыты суммой, предоставленной одним из благотворителей. Франциск распорядился перевести ее папской базилике.

За упокой понтифика на площади Святого Петра молятся тысячи верующих

Тысячи верующих вечером 21 апреля вознесли молитвы за упокой понтифика на площади Святого Петра в Ватикане, передало католическое новостное агентство KNA.

Церемонию возглавил кардинал Мауро Гамбетти. Он вспомнил, что бывший глава Римско-католической церкви часто просил поминать его в молитве.

Скончался на 89-м году жизни от инсульта

Хорхе Марио Бергольо из Аргентины был избран папой римским 13 марта 2013 года. Он стал первым понтификом из Латинской Америки, первым иезуитом во главе Римско-католической церкви.

Папа римский скончался 21 апреля на 89-м году жизни от инсульта, комы и "необратимой" остановки сердца, сообщили в Ватикане.

Накануне понтифик благословил верующих на площади Святого Петра в ходе традиционного обращения Urbi et Orbi ("Городу и миру"). Это было его последнее появление на публике перед смертью.

Проблемы со здоровьем

С 2021 года у Франциска возникало все больше проблем со здоровьем, его несколько раз клали в больницу и оперировали под наркозом. 14 февраля папу римского госпитализировали с бронхитом и "легкой лихорадкой". У него диагностировали полимикробную инфекцию дыхательных путей. До этого Франциск, которому в молодости удалили часть легкого, около недели страдал от проблем с дыханием. Его как минимум дважды подключали к аппарату ИВЛ из-за приступов бронхоспазма.

После выписки понтифику оказывалась медицинская помощь в Ватикане. Он был доставлен в резиденцию Casa Santa Marta, где продолжил получать поддержку с помощью кислородного концентратора.

Конклав по избранию нового папы, как ожидается, начнется с 6 по 10 мая

Похороны, вероятно, назначат на 26 апреля, передало агентство ANSA. Дата Ватиканом пока не объявлена.

Конклав, на котором будет избран новый глава католической церкви, как ожидается, начнется с 6 по 10 мая.

В качестве возможных преемников Франциска газета The New York Times назвала Пьербаттисту Пиццабаллу - главного чиновника Ватикана по делам Ближнего Востока. Кардинал Пьетро Паролин - тоже в числе возможных претендентов. Упоминался и кардинал Фридолин Амбонго, а также ряд других потенциальных претендентов.