Начались похороны Папы Римского

На площади Святого Петра в Ватикане началась церемония похорон Папы Римского Франциска. Об этом сообщает Reuters.

Церемония прощания с понтификом началась в 11:07 по московскому времени с подхода к гробу кардиналов Римской католической церкви. Литургию возглавит декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. С началом службы гроб с телом понтифика вынесли из базилики Святого Петра.

Как сообщили в управлении полиции Рима, уже за час до начала заупокойной службы в районе площади собралось 140 тысяч человек. Также на прощание с понтификом прибыли более 160 делегаций от государств и международных организаций.