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Начались похороны Папы Римского 1 366

В мире
Дата публикации: 26.04.2025
BB.LV
Начались похороны Папы Римского
ФОТО: Global Look Press

В Ватикане началась церемония похорон Папы Римского Франциска.

На площади Святого Петра в Ватикане началась церемония похорон Папы Римского Франциска. Об этом сообщает Reuters.

Церемония прощания с понтификом началась в 11:07 по московскому времени с подхода к гробу кардиналов Римской католической церкви. Литургию возглавит декан коллегии кардиналов Джованни Баттиста Ре. С началом службы гроб с телом понтифика вынесли из базилики Святого Петра.

Как сообщили в управлении полиции Рима, уже за час до начала заупокойной службы в районе площади собралось 140 тысяч человек. Также на прощание с понтификом прибыли более 160 делегаций от государств и международных организаций.

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#папа римский
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(1)
  • БТ
    Бесс Толковый
    26-го апреля

    Папа умер 21 апреля, а 22 апреля родился Ленин. Произошла реинкарнация, объявили тибетские монахи.

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