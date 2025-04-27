"Случившаяся отмена встречи в Лондоне – причиной которой стала вполне, впрочем, очевидная неготовность Киева обсуждать с союзниками признание оккупированных территорий российскими – самый значительный за последнее время тактический успех В.Путина", - утверждает живущий в США политолог и экономист Владислав Иноземцев в телеграм-канале "Кремлевский БезБашенник"

Ему удалось сделать вид, что он готов на серьёзное решение проблемы (вероятно, даже на мир по нынешней линии фронта) при соблюдении заведомо невыполнимого условия по формальному закреплению Крыма за Россией. Для Д.Трампа, по всей вероятности, этот вопрос столь же важен, как спор между Танзанией и Малави относительно принадлежности части одноименного озера – но даже с точки зрения международного права (не говоря об интересах Украины и её европейских соседей) тема выглядит более принципиальной.

В Кремле просчитали вероятность уступки со стороны Киева (которая не сильно отличалась от нуля) – и теперь с интересом наблюдают за очередным витком дипломатической драмы. Каким, на мой взгляд, он может быть?

"Спустя неделю после избрания Д.Трампа я говорил, что «реализация его плана – это ещё и смена режима, но не в Москве, о чем многие мечтали, а в Киеве, пусть и не в ближайшее время». Новые американские власти хотели быстрого мирного соглашения – и почти сразу сочли, что проще давить на Украину, нежели на Россию. Однако серия скандалов с участием Д.Трампа и В.Зеленского показала, что в Киеве не готовы соглашаться со всем, что считают правильным в Вашингтоне. Уже при первых намёках на размолвки я писал, что США готовы будут выйти из мирного процесса как только он принесёт хоть какой-то результат, и не будут препятствовать России нарушить любые достигутые соглашения. И именно в этот момент Европа заявила о том, что она готова поддерживать Украину в рамках новой «коалиции желающих» – что, на мой взгляд, во многом и могло привести к вчерашнему результату, сделав украинское руководство более уверенным в себе, а американское в меньшей мере озабоченным тем, чтобы понравиться европейцам.

Я не исключаю, что В.Путин может хотеть на неких условиях остановить т. н. СВО – но главным призом в этом случае должно быть восстановление всех отношений с Западом и снятие санкций. Европейцы отказались это сделать, подписавшись под масштабной поддержкой Украины и заявив о программе собственного перевооружения. Это открывает перед Кремлём удивительные возможности, которыми В.Путин, учитывая его ненависть к общеевропейским институтам, постарается воспользоваться. Для этого ему нужно продолжить переговоры с американцами, пытаясь объяснить срыв сделки упёртостью и украинцев, и европейцев, и поддержать выход США из переговоров. Такой результат не будет критическим для Д.Трампа: сейчас весь мир следит не за т. н. СВО в Украине, а за ситуацией вокруг пошлин и тарифов, а все попытки вернуть потраченные на поддержку Киева американские деньги изначально не имели шансов на успех – так что именно сейчас пора признать их потерю и в очередной раз зло обвинить Дж.Байдена в пренебрежении интересами американского народа. Вменят всё это в вину Д.Трампу очень немногие", - отмечает Иноземцев.

Далее Москва может общаться с Вашингтоном по поводу отмены санкций, продажи алюминия, ледовой проводки судов по арктическим путям, прямых авиарейсов между США и Россией и даже художественной ценности картин Н.Сафронова – но фокус сместится на Украину и Европу. К такой перемене не готовы ни в Киеве, ни в европейских столицах. В.Зеленский буквально позавчера говорил о том, что категорически не хотел бы отказа США от их участия в переговорном процессе. Европейская программа перевооружения мало что говорит об источниках и денег, и ресурсов для её реализации – а простое разрешение странам нарушать ограничения бюджетного дефицита для финансирования оборонных расходов пока никого не вдохновило. Не надо быть прорицателем, чтобы сказать: каждое новое согласование пакетов помощи Киеву будет всё сложнее. Брюссель ждут конфликты с Венгрией и ограничение права голоса иных стран. Решение продолжать войну приведёт к новой волне исхода с Украины – и выделению на нужды беженцев новых миллиардов, которые Европа уже рассчитывала было сэкономить.

Если Европа останется одна на одну с Россией в борьбе за Украину, не приходится сомневаться в стратегической победе Москвы. Её потенциальный главнокомандующий, Э.Макрон, уже успешно сдал «французскую Африку» не столько В.Путину, сколько ещё Е.Пригожину, и я бы не стал возлагать на него излишних надежд. Кроме того, несмотря на риторику В.Путина на тему противостояния с Западом, Россия вела и ведёт войну с Украиной, а не с ЕС (и, я думаю, не заинтересована в расширении театра военных действий) – но ситуация может резко измениться, если в Кремле поймут, что американский тыл исчез, а европейское вооружение используется для ударов по России (не зря попытки этого превентивно были названы объявлением войны). Европа станет для России удачным «прокси»-соперником – особенно в случае, если Соединённые Штаты займут в отношении Москвы позицию дружественного нейтралитета. Побеждать её России не нужно – нужно только разрушать и подрывать связи между отдельными европейскими странами, а это В.Путин умеет делать очень хорошо. Поражение же Украины в войне на истощение с Россией выглядит в такой ситуации практически предрешённым.

Единственной проблемной темой в такой ситуации для России остаётся экономика. Рост замедляется, платежеспособный спрос сокращается, бюджет наверняка будет сведён со значительным дефицитом – исходя из остающихся под давлением цен на нефть. В то же время, судя по последним заявлениям из Белого дома, нынешний уровень пошлин сохранится ненадолго, и нефть может вернуться к прежним ценовым коридорам – если же США решатся на отмену значительной части антироссийских санкций, то даже при нынешней конъюнктуре положение дел можно будет считать вполне терпимым.

"В общем, картина «большой игры» изменилась... весьма заметно" - заключает обозреватель..