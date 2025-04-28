Baltijas balss logotype

Черный понедельник: в Испании объявлено ЧП, магазины пусты, пауэрбанки продают по 12 500 евро - ДОПОЛНЕНО 1 2680

В мире
Дата публикации: 28.04.2025
BB.LV

Испанцы выкладывают фото пустых магазинов.

Премьер-министр Испании объявил, что из-за блэкаута объявлено чрезвычайное положение в Андалусии, Эстремадуре и Мадриде, сообщает El Pais.

Президент страны призывает людей воздержаться от поездок, использовать мобильные телефоны только для коротких звонков и избегать перегрузки экстренных служб.

Кто виноват?

Энергокомпания Red Eléctrica расследует причины инцидента. Директор службы эксплуатации Red Eléctric Эдуардо Прието заявил в 14:47, что это отключение является «исключительным и совершенно необычным» случаем и что на устранение последствий потребуется от 6 до 10 часов, то есть проблема не будет решена до ночи.

В свою очередь португальский сетевой оператор REN считает, что из-за экстремальных колебаний температуры в Испании произошли «аномальные колебания» в высоковольтных линиях, что привело к нарушениям во всей объединенной европейской сети. На полное восстановление сети может потребоваться неделя.

Что происходит

Отключение электроэнергии привело к полной остановке железнодорожного сообщения. Министерство транспорта предупредило, что восстановление движения поездов средней и дальней дальности в понедельник маловероятно.

Тем временем, в магазинах разобрали воду и еду. Об этом сообщают испанцы в соцсетях, публикуя соответствующие фото.

Пауэрбанки уже продают по 12 500 евро.

Мобильная связи и интернет пока местами работает, но может отключиться в любой момент – у вышек заканчивается резервное питание. В больницах критическая ситуация, транспорт остановился.

"Ощущение дикое"

«Это напоминало сюжет фантастического фильма, когда на Земле пропало электричество. В один момент у меня в машине отключилось радио, пропала мобильная связь и интернет.

Ощущение дикое - ты просто один, полностью изолированный от всех потоков информации. Не знаешь, что происходит, чего ждать. И никто не знает.

Вокруг был хаос - ничего не работало. Только к вечеру нашел место, где работает мобильный интернет. Тут же начал искать где купить электрогенераторы. Благо опыт отключений света есть», - рассказал порталу «Страна» украинец, который живет в Марбелье (Андалузия).

photo_2025-04-28_21-46-07.jpg

ДОПОЛНЕНО: В города Испании начало возвращаться электричество:

Читайте нас также:
#испания #блэкаут
18
0
0
4
0
0

Оставить комментарий

(1)
  • JB
    Janis Berzin
    29-го апреля

    "аномальные колебания» в высоковольтных линиях" - провода порвались из-за жары? Неубедительно.

    18
    2

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Трамп может раздавить Путина и без вторичных санкций, - утверждает Reuters
Владимир Путин явно не чувствует уверенности в общении с Дональдом Трампом. Иконка видео
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Подписанный Зеленским закон стал толчком к протестам на Украине
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Государства ЕС одобряют планы Еврокомиссии по высылке мигрантов в третьи страны
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Трамп обвинил Барака Обаму в госизмене. Она в США карается казнью
Си Цзиньпин и Владимир Путин имеют личный формат взаимодействия. Иконка видео
Китай хотят заставить выбрать между ЕС и РФ, но он ведёт свою игру 286
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19
У людей обнаружили скрытые последствия COVID‑19 790
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США
Трамп призвал начать расследование против экс-президента США 443
Глава МИД Израиля прибыл в Киев
Глава МИД Израиля прибыл в Киев 4 374

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Куда нам еще выходной?! У нас производительность труда и так как у греков и болгар
Бизнес
Куда нам еще выходной?! У нас производительность труда и так как у греков и болгар 5
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 16
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 53
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек
Люблю!
Как лето может помочь ускорить метаболизм: 5 полезных привычек 57
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен
Люблю!
Секретный код супермодели: правила питания Жизель Бюндхен 64
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру?
Наша Латвия
«Наполеон» ждать не будет... Сократит ли реформа очереди к психиатру? 64
Куда нам еще выходной?! У нас производительность труда и так как у греков и болгар
Бизнес
Куда нам еще выходной?! У нас производительность труда и так как у греков и болгар 5
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует
Дом и сад
C какими культурами мята отпугивает тлю, а с какими – конфликтует 16
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают?
Наша Латвия
Поток украинцев в Латвию не останавливается. Где они работают? 53

Copyright | ©2025 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео