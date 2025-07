Your browser does not support the video tag.

Испанцы выкладывают фото пустых магазинов.

Премьер-министр Испании объявил, что из-за блэкаута объявлено чрезвычайное положение в Андалусии, Эстремадуре и Мадриде, сообщает El Pais. Президент страны призывает людей воздержаться от поездок, использовать мобильные телефоны только для коротких звонков и избегать перегрузки экстренных служб. Кто виноват? Энергокомпания Red Eléctrica расследует причины инцидента. Директор службы эксплуатации Red Eléctric Эдуардо Прието заявил в 14:47, что это отключение является «исключительным и совершенно необычным» случаем и что на устранение последствий потребуется от 6 до 10 часов, то есть проблема не будет решена до ночи. В свою очередь португальский сетевой оператор REN считает, что из-за экстремальных колебаний температуры в Испании произошли «аномальные колебания» в высоковольтных линиях, что привело к нарушениям во всей объединенной европейской сети. На полное восстановление сети может потребоваться неделя. Что происходит Отключение электроэнергии привело к полной остановке железнодорожного сообщения. Министерство транспорта предупредило, что восстановление движения поездов средней и дальней дальности в понедельник маловероятно. Тем временем, в магазинах разобрали воду и еду. Об этом сообщают испанцы в соцсетях, публикуя соответствующие фото. Пауэрбанки уже продают по 12 500 евро. Мобильная связи и интернет пока местами работает, но может отключиться в любой момент – у вышек заканчивается резервное питание. В больницах критическая ситуация, транспорт остановился. "Ощущение дикое" «Это напоминало сюжет фантастического фильма, когда на Земле пропало электричество. В один момент у меня в машине отключилось радио, пропала мобильная связь и интернет. Ощущение дикое - ты просто один, полностью изолированный от всех потоков информации. Не знаешь, что происходит, чего ждать. И никто не знает. Вокруг был хаос - ничего не работало. Только к вечеру нашел место, где работает мобильный интернет. Тут же начал искать где купить электрогенераторы. Благо опыт отключений света есть», - рассказал порталу «Страна» украинец, который живет в Марбелье (Андалузия). ДОПОЛНЕНО: В города Испании начало возвращаться электричество: Читайте нас также: Google News

