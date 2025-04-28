Президент США Дональд Трамп в воскресенье заявил, что хочет, чтобы российский президент Владимир Путин "прекратил стрельбу" и подписал соглашение о прекращении боевых действий в Украине, пишет LETA со ссылкой на AFP.

"Я хочу, чтобы он прекратил стрелять, сел за стол переговоров и подписал соглашение", — сказал Трамп, отвечая на вопрос журналистов о том, чего он ожидает от Путина.

Трамп общался с журналистами в аэропорту Морристауна в штате Нью-Джерси перед посадкой на самолёт, чтобы отправиться в Вашингтон. После участия в похоронах Папы Франциска в субботу в Ватикане Трамп провёл воскресенье в своём гольф-клубе в Бедминстере, штат Нью-Джерси.

"На мой взгляд, у нас есть наброски соглашения, и я хочу, чтобы он его подписал", — добавил президент США.

Трамп также утвердительно ответил на вопрос, считает ли он, что президент Украины Владимир Зеленский готов отказаться от Крыма.

"Я так думаю," — сказал Трамп.

Зеленский, с которым Трамп встретился в субботу в Ватикане, неоднократно отвергал возможность отказа Украины от оккупированных Россией территорий.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио в воскресенье заявил, что наступающая неделя будет критически важной для переговоров о прекращении войны между Россией и Украиной.

"Это будет критически важная неделя, очень важная неделя. Нам предстоит решить, хотим ли мы оставаться вовлечёнными или пришло время сосредоточиться на других вопросах, которые столь же важны, а в некоторых случаях — ещё важнее," — сказал Рубио в интервью телеканалу NBC.

"Есть причины для оптимизма, но есть и основания быть реалистами. Мы близки к решению, но ещё недостаточно," — признал государственный секретарь.

США с середины февраля ведут отдельные переговоры с Россией и Украиной о прекращении войны, однако до сих пор не удалось достичь соглашения о полном и долгосрочном перемирии.

Трамп предупредил, что если в процессе переговоров в ближайшее время не будет достигнут прогресс, США выйдут из переговорного процесса.

В ходе предвыборной кампании Трамп утверждал, что в случае своего избрания завершит войну между Россией и Украиной за 24 часа.

30 апреля исполнится 100 дней с начала второго срока Трампа на посту президента.