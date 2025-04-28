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Трамп хочет казино в Крыму и небоскреб в Москве: в Риге объяснили, почему президент США поладил с Путиным 4 1067

В мире
Дата публикации: 28.04.2025
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Трамп хочет казино в Крыму и небоскреб в Москве: в Риге объяснили, почему президент США поладил с Путиным
ФОТО: dreamstime

Латвийское СМИ Neatkarīgā опубликовало интервью с политологом Карлисом Даукштсом, рассказавшим, отчего Трамп так подыгрывает Путину.

«Он лично заинтересован в этой ситуации: ему Путин пообещал построить в центре Москвы башню Трампа. Это - о материальных тенденциях. Поэтому можно что-то не увидеть и что-то перепутать…

Второе дело: он ведет глубокие переговоры с Матиасом Варнигом, который является генеральным директором газопровода «Северный поток». Варниг - давний друг Путина из дрезденских времен (Путин был офицером КГБ, действовал в Дрездене), Варниг был полковником ШТАЗИ, который со стороны ШТАЗИ отвечал за связи с разведкой СССР. Варниг тесно связан со Шредером - такая немецкая банда.

Деятельность «Северного потока» сейчас приостановлена, однако Путин предложил совместно отремонтировать газопровод, а затем якобы со стороны США продать газ. Но на самом деле это был бы русский газ. То есть немцы покупали бы и думали, что покупают американский газ, а разницу в цене разделили бы на тех, кому нужно. Это была вторая договоренность.

Третье: Трамп хочет создать в Крыму игорную зону. Поэтому уже президент США так давит на признание Крыма российской территорией. Это означало бы, что Крым становится кусочком, который делят два хищника, которым не приходит в голову учитывать волю народа или неприкосновенность границ государств, а также принципы, постулированные ООН. При этом они - Трамп и Путин - гадают, как ликвидировать ООН».

«У Трампа, в свою очередь, есть идея: он предлагает Зеленскому отдать редкоземельные металлы и учредить некий фонд, где сходятся средства, которые могли бы использовать обе стороны - а это около 500 миллиардов долларов. Но дело в том, что большая часть этих металлов находится на оккупированных русскими территориях. В распоряжении Украины только одно месторождение.

Неизвестно также, что будет с Запорожской АЭС: это непонятно с геополитической и стратегической точек зрения. А у сумасшедших нередко возникают в голове интересные идеи…

Моя уверенность: Путин обманывает Трампа. Путин не заинтересован ни в каких переговорах, ни о каких возможных результатах переговоров он не говорит, он продолжает военные действия с надеждой уничтожить Украину.

Еще одна надежда связывается со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткофом, который, кстати, владеет в России нефтедобывающим заводом. Он встречается с верхами российского руководства.

Какой будет сухой остаток? Не знаю. Но известно, что они хотят предложить Польше, Румынии и Венгрии разделить Украину. Недаром в Польше вдруг были опубликованы некоторые статьи, в которых появилась, на мой взгляд, грязная и несолидная мысль о том, что Польша должна «вернуть» некоторые территории, расположенные к востоку от польской границы.

По сравнению с Латвией - такая как территория Латгалии. Польские пограничники нередко с иронией говорят: «А что же у нас на Ближнем Востоке происходит?»

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#путин #дональд трамп
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(4)
  • А
    Андрей
    28-го апреля

    Раньше было неприлично печатать записки душевно больных. Затем их называли диссидентами. А с некоторых пор их стали называть эспердами. Редакция, постеснялись бы такую дичь перепечатывать! Лучше бы про аварию с водопроводом в Риге - и то интереснее. "Скучно, девочки!"

    53
    2
  • MI
    Marija Ivanova
    28-го апреля

    Сейчас смешно вспоминать, как эти же эксперты на серьезных щах со слюнями у рта пару лет назад обсуждали развал и раздел РФ, после бомбического контрнаступа. Ничему не учатся. А правильнее было бы промолчать, да так за умного сойти.

    58
    2
  • VS
    Vad Sorry
    28-го апреля

    Трамп мечтает создать в Крыму игорную зону,,,, :))) Теперь всех у кого крыша едет будут перепечатывать????

    38
    0
  • Мп
    Мимо проходил
    28-го апреля

    Верю! Верю, что дождевому червю с латышской грядки гораздо лучше видны звёзды, чем куче ученых с телескопами. Правда, мнение дождевого червя об устройстве мира мало кого интересует.

    57
    3
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