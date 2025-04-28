Трамп хочет казино в Крыму и небоскреб в Москве: в Риге объяснили, почему президент США поладил с Путиным

«Он лично заинтересован в этой ситуации: ему Путин пообещал построить в центре Москвы башню Трампа. Это - о материальных тенденциях. Поэтому можно что-то не увидеть и что-то перепутать…

Второе дело: он ведет глубокие переговоры с Матиасом Варнигом, который является генеральным директором газопровода «Северный поток». Варниг - давний друг Путина из дрезденских времен (Путин был офицером КГБ, действовал в Дрездене), Варниг был полковником ШТАЗИ, который со стороны ШТАЗИ отвечал за связи с разведкой СССР. Варниг тесно связан со Шредером - такая немецкая банда.

Деятельность «Северного потока» сейчас приостановлена, однако Путин предложил совместно отремонтировать газопровод, а затем якобы со стороны США продать газ. Но на самом деле это был бы русский газ. То есть немцы покупали бы и думали, что покупают американский газ, а разницу в цене разделили бы на тех, кому нужно. Это была вторая договоренность.

Третье: Трамп хочет создать в Крыму игорную зону. Поэтому уже президент США так давит на признание Крыма российской территорией. Это означало бы, что Крым становится кусочком, который делят два хищника, которым не приходит в голову учитывать волю народа или неприкосновенность границ государств, а также принципы, постулированные ООН. При этом они - Трамп и Путин - гадают, как ликвидировать ООН».

«У Трампа, в свою очередь, есть идея: он предлагает Зеленскому отдать редкоземельные металлы и учредить некий фонд, где сходятся средства, которые могли бы использовать обе стороны - а это около 500 миллиардов долларов. Но дело в том, что большая часть этих металлов находится на оккупированных русскими территориях. В распоряжении Украины только одно месторождение.

Неизвестно также, что будет с Запорожской АЭС: это непонятно с геополитической и стратегической точек зрения. А у сумасшедших нередко возникают в голове интересные идеи…

Моя уверенность: Путин обманывает Трампа. Путин не заинтересован ни в каких переговорах, ни о каких возможных результатах переговоров он не говорит, он продолжает военные действия с надеждой уничтожить Украину.

Еще одна надежда связывается со спецпосланником Трампа Стивеном Уиткофом, который, кстати, владеет в России нефтедобывающим заводом. Он встречается с верхами российского руководства.

Какой будет сухой остаток? Не знаю. Но известно, что они хотят предложить Польше, Румынии и Венгрии разделить Украину. Недаром в Польше вдруг были опубликованы некоторые статьи, в которых появилась, на мой взгляд, грязная и несолидная мысль о том, что Польша должна «вернуть» некоторые территории, расположенные к востоку от польской границы.

По сравнению с Латвией - такая как территория Латгалии. Польские пограничники нередко с иронией говорят: «А что же у нас на Ближнем Востоке происходит?»