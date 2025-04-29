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Из-за забастовки в аэропорту Брюсселя застряли 18 депутатов Сейма Литвы 1 621

В мире
Дата публикации: 29.04.2025
BB.LV
Из-за забастовки в аэропорту Брюсселя застряли 18 депутатов Сейма Литвы

После того, как во вторник работники бельгийских аэропортов объявили забастовку, 18 литовских парламентариев, находившихся с рабочим визитом в Брюсселе, не могут вернуться в Литву.

Эту информацию подтвердил LRT один из них, Русланас Барановас.

Член Сейма сообщил, что вместе с ним находятся еще восемь членов фракции Литовской социал-демократической партии.

"Есть еще двое "крестьян", один консерватор и шестеро из "Зори Ниману", – сказал он.

Все они принимали участие в рабочем визите делегации членов Сейма в институты Европейского Союза в Брюсселе.

"Это организованная инициатива Европейской комиссии. Визит был запланирован 6 месяцев назад", – сказал Барановас.

Сейчас делегация намерена вернуться в Вильнюс в среду вечером.

Как сообщал bb.lv, во вторник все вылеты из аэропорта Брюссель-Завентем были отменены, а в аэропорту Шарлеруа отменены как вылеты, так и прилеты.

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#авиация
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(1)
  • З
    Злой
    29-го апреля

    Какое горе

    6
    0

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