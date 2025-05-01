Северокорейские айтишники под китайским прикрытием тайно правят западным цифровым миром. Американский журнал Fortune соощбщает: житель США этнический китаец Минь Фуонг Нгок Вонг признал вину в сговоре с северокорейскими айтишниками, которых нанимали на работу в американские компании под его именем.

Вонг "сдавал в аренду" свою личность разработчикам в Китае, связанным с КНДР. Под его именем они получили минимум 13 удалённых работ в США, где работали на проектах для госструктур вроде Федерального авиационного управления и имели доступ к критически важным системам.

Из зарплаты якобы шли на финансирование северокорейской ядерной программы. Сам Вонг на самом деле работал в салоне маникюра и не имел ни диплома, ни реального опыта в IT.

Вонг проходил собеседования и показывал документы, а работу за него выполняли северокорейские разработчики из Шэньяна (приграничная с КНДР провинция Ляонин). За три года он получил почти 1 000 000 USD зарплаты.

ФБР выяснило, что подобные схемы поставлены на поток: тысячи северокорейских айтишников уже сейчас работают под чужими именами в США, обороты оцениваются в 250–600 миллионов долл в год.

Google в свежем докладе подтвердил: фейковые айтишники уже активно ищут работу и в оборонке Европы.