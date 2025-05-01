Евросоюз подготовит «план Б» на случай выхода президента США Дональда Трампа из мирных переговоров по Украине и его сближения с Москвой. План включает сохранение экономических санкций против России, заявила главный представитель ЕС по вопросам внешней политики и безопасности Кая Каллас, ее цитирует The Financial Times (FT).

«Вопрос в том, захотят ли сами американцы уйти. Мы видим признаки того, что они обдумывают возможность покинуть Украину и не пытаться достичь сделки с РФ — потому что это слишком сложно», — заявила Каллас в интервью изданию.

Предложение Трампа возобновить экономические связи с Россией вызывает опасения, что ряд европейских стран также призовут Брюссель отменить санкции в ближайшие месяцы. Кроме того, в ЕС понимают, как ударит по их экономике тот факт, что американские компании снова будут сотрудничать с РФ, в то время как европейским это будет запрещено.

«План Б существует, но мы должны работать над планом А. Если сразу переключиться на план Б, он и реализуется», — уточнила представитель ЕС. По ее словам, Брюссель все время находится на связи с Вашингтоном, чтобы сохранить санкции Запада в силе.

Каллас признала, что в ряде европейских столиц уже обсуждают возможность полной отмены антироссийских санкций. «И, возможно, есть надежда, что нам больше не придется поддерживать Украину. Но это ложная надежда. Если учесть, что Россия тратит более 9 процентов ВВП на оборону — они захотят использовать эту силу снова», — добавила она. В конце она подчеркнула, что РФ «не должна получить все, чего она хочет».