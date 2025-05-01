30 апреля исполнилось 100 «контрольных» дней с момента вступления Дональда Трампа в должность президента самой могущественной страны мира. По традиции, именно после первых 100 дней уже можно приступать к критике того или иного должностного лица.

Впрочем, в отношении Трампа это неписаное правило было нарушено чуть ли не в момент инаугурации – оппоненты обрушили на него критику и за саму речь во время вступления в должность, и за лавину подписанных в первый же день работы указов, где один указ сенсационнее другого…

«Мы не будем оценивать работу господина Трампа. Это должны делать американские граждане», – так в один голос Эдгар Ринкевич и Эвика Силиня ответили на просьбу журналистов оценить 100 дней работы главы Белого дома.

Мы, конечно, не американские избиратели, но и не латвийские должностные лица, а значит, можем себе позволить со стороны оценить сделанное и не сделанное президентом США. Особенно учитывая, что его решения влияют на весь остальной мир.

Соблазн полного контроля власти

Итак, уже с самого начала своего президентства у Трампа возник «трудно преодолимый» соблазн воспользоваться в какой-то степени уникальной политической ситуацией, когда обе палаты парламента – и Сенат, и Конгресс – контролируются республиканцами. Кроме того, Трамп уже второй раз стал хозяином Белого дома, и это значит, что ему больше нечего терять – третьего срока, несмотря на разного рода спекуляции, не будет.

И Трамп, будучи человеком импульсивным, энергичным и привыкшим действовать жестко и быстро, что называется, на грани фола, тут же принялся реализовывать свои предвыборные обещания. Точнее, пытаться реализовывать. Это и попытка сократить госаппарат и нецелевые расходы, это и попытка вернуть на работу тех госчиновников, которые во время ковида ушли на удаленку, а после пандемии… «забыли вернуться».

В числе первых шагов Трампа внутри страны – борьба с нелегальной миграцией, в том числе и на южных границах, и создание благоприятных условий для возрождения в стране промышленности.

Берем с Америки пример!

Удивительно, но факт: многие страны, в том числе и те, в которых скептически восприняли бурную активность Трампа, тут же переняли у себя его идеи и решения.

Латвия, кстати, тоже не осталась в стороне – что бы там ни говорили, но «борьбу с бюрократией» Силиня «позаимствовала» у американского президента, а Ринкевич вообще заговорил словами Трампа, призывая все-таки часть чиновников вернуться с удаленки на свои рабочие места.

Но Трамп не был бы Трампом, если бы ограничился «наведением порядка» только внутри самой Америки! В конце концов, он давно мечтал прогреметь на весь мир – буквально с того момента, когда уже более 4 лет назад проиграл выборы Байдену. Поэтому параллельно с «внутренней революцией» глава Белого дома решил устроить и «ядерный взрыв» на всей планете!

Нужно сказать, что это ему удалось – за короткое время он действительно поставил всех на уши, вызвав лихорадку в десятках стран мира, парочку потрясений на фондовых рынках и довел до инфаркта аналитиков, которые от бесконечных сюрпризов от Трампа совсем потеряли способность хоть что-то прогнозировать и предсказывать!

Три фронта главы Белого дома

Возможно, главной ошибкой Трампа в первые 100 дней именно во внешней политике было то, что глава американской администрации решил открыть сразу несколько фронтов – это и отчаянная попытка в кратчайшие сроки прекратить войну на Украине, и стремление за счет тарифов обеспечить более выгодные условия американским экспортерам и производителям, это и попытка отстоять экономические интересы США в других странах и регионах, это и более решительные действия по борьбе с террористическими организациями – ХАМАС, хуситы…

Критики таких бурных действий Трампа упрекают президента США в том, что, во-первых, у него и его команды очень мало дипломатического опыта и знаний в области геополитики – это все-таки не бизнес с недвижимостью, в котором более полувека вращается Трамп. Здесь совсем другие законы, правила, этикет и здесь действительно важно знать историю. Во-вторых, любые резкие действия в геополитике и международной экономике вызывают ответную реакцию, или точнее – ответные удары.

Так или иначе, но реальность такова, что Трамп решил развернуться по полной программе и объять необъятное. Каковы же промежуточные итоги этой войны на всех фронтах?

Фронт первый – миротворческие усилия на российско-украинском направлении. Понятно, что предвыборное обещание Трампа прекратить войну за 24 часа было изначально из области фантастики. В него, похоже, не верил и сам Трамп. За 100 дней не удалось решить даже задачу-минимум – заключение перемирия на 30 дней! Очевидно, что такими темпами к долгосрочному миру так быстро мы не придем. А если США вообще выйдут из этого процесса, – а терпение любящего быстрый результат Трампа уже на исходе, – то тогда мы будем говорить об этой страшной войне еще не один год…

Фронт второй – тарифная или торговая война, которую затеял Трамп сразу по отношению к 90 странам мира, – уже фактически заглохла. Напомним, что президент США заморозил новые тарифы в отношении стран ЕС на 90 дней уже сразу после того, как подписал указ о введении тарифов.

Мораторий не был введен в отношении Китая – там Трамп повысил тарифы на китайский импорт на 145%! Китай в долгу не остался и повысил тарифы в отношении американских товаров на 125%! В итоге Трамп был вынужден остановить эту безумную тарифную войну, поскольку торговля между двумя странами практически прекратилась, и еще неизвестно, кто бы от этой войны больше пострадал! Точнее, известно – сами Соединенные Штаты! Рискнем предположить, что в результате все-таки все стороны найдут компромисс и не будут доводить дело до мировой экономической рецессии.

Фронт третий – борьба с террористическими организациями на Ближнем Востоке будет продолжена, и она уже дает определенный эффект. И это единственный ощутимый результат действий Трампа на международной арене в первые 100 дней.

Ясно одно: новый глава американской администрации скучать нашей планете не даст!