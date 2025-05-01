Комментируя сделку по недрам с Украиной, Трамп заявил, что за время войны США потратили на помощь Киеву 350 млрд долларов, а получат от сделки большую сумму, пишет DW .

Сделка по минеральным ресурсам Украины, заключенная Киевом и Вашингтоном, поможет США компенсировать миллиардные расходы на поддержку страны, защищающейся уже более трех лет от российской агрессии. При этом США получат даже больше, чем потраченные на эту помощь 350 млрд долларов. Такое заявление сделал президент США Дональда Трамп в эфире новостной сети NewsNation утром в четверг, 1 мая.

Трамп о редкоземельных металлах Украины

Отвечая по телефону на вопрос модератора в студии о том, могло бы присутствие США в Украине сдержать Владимира Путина в регионе, Трамп подчеркнул: "Могло бы. Но причина, по которой я сделал это (подписал с Украиной соглашение о ресурсах. - Ред.), - то, что мы вложили 350 млрд долларов или сумму, близкую к этой, в то время как Европа вложила сто млрд долларов <…> Понимаете, они одолжили деньги. А (прежний президент США Джо. - Ред.) Байден вручил им 350 млрд долларов, наличностью и военным оборудованием. 350, и мы не получили ничего. И я чувствовал себя очень глупо, являясь главой государства, в то время как Европа получит свои деньги назад, хотя это была гораздо меньшая сумма, а мы не получим ничего. Поэтому я отправился к ним (украинцам. - Ред.) и сказал: "Послушайте, мы получим редкоземельные металлы". У них есть прекрасные редкоземельные металлы. Я имею в виду определенные минералы, материалы. У них есть вещи, которых нет во многих других местах, это - крупный актив. И сегодня мы заключили сделку, от которой мы получим гораздо больше, чем 350 млрд долларов".

При этом Трамп добавил, что он хочет добиться завершения войны в Украине потому, что там "каждую неделю погибают в среднем 5000 молодых солдат": "Россияне и украинцы. Это не американцы, но это люди, и это так грустно".

Между тем британская медиакомпания BBC отмечает, что по ее подсчетам общая сумма расходов США на помощь Украине "гораздо меньше", чем 350 млрд долларов, о которых говорит Дональд Трамп.

Соглашение Украины и США по ресурсам

В ночь на 1 мая США и Украина после длительных переговоров подписали экономическое соглашение, предполагающее создание инвестиционного фонда для восстановления страны, подвергшейся более трех лет назад агрессивному военному вторжению России.

Подписи под документом поставили министр финансов США Скотт Бессент и первый вице-премьер Украины, министр экономики страны Юлия Свириденко, которая специально для этого прилетела в Вашингтон.

Сам текст соглашения пока не опубликован. Однако глава Минэкономики Украины изложила на своей странице в Facebook его ключевые условия, из которых следует, что фонд создан по принципу "50/50", что означает равные доли Киева и Вашингтона в совместном управлении им. "Ни у одной из сторон не будет преобладающего голоса, и это будет отражать равноправное партнерство Украины и США", - написала Юлия Свириденко.

Кроме того, по словам украинского министра, подписанное соглашение не содержит никаких упоминаний о каких-либо долговых обязательствах Украины перед США, а реализация сделки предоставит возможность расширить свой экономический потенциал обеим странам "за счет равноправного сотрудничества и инвестиций". "Все ресурсы на нашей территории и в территориальных водах принадлежат Украине. Именно украинское государство определяет, где и что добывать. Недра остаются в украинской собственности", - подчеркнула она.

Свириденко ожидает, что в первые 10 лет работы украино-американского фонда его доходы будут инвестированы исключительно в новые проекты или реконструкцию Украины. "Эти условия будут обсуждены дополнительно", - уточнила министр.