"Свобода слова в мире находится на исторически низком уровне", - такими словами начинается ежегодный рейтинг свободы прессы организации "Репортеры без границ" (RSF), опубликованный в пятницу, 2 мая. Он основан на пяти показателях: политический контекст, правовая база, экономическая среда для СМИ, социокультурный контекст и безопасность.

"Сложная" или "очень серьезная" ситуация для сотрудников СМИ, по данным рейтинга, наблюдается в 90 из 180 наблюдаемых стран и территорий. "Помимо нестабильной обстановки в сфере безопасности и растущего авторитаризма, основной причиной этого является экономическое давление", - говорится в пресс-релизе, сопровождающем доклад. Составители рейтинга отмечают: сегодня редакции по всему миру все чаще вынуждены выбирать между стремлением к независимости и экономическим выживанием.

СМИ испытывают финансовые проблемы по всему миру

Исполнительный директор RSF Аня Остерхаус (Anja Osterhaus) объясняет финансовые трудности у СМИ по всему миру тем, что "независимая журналистика - это заноза в глазу автократов".

"Если СМИ будут финансово истощены, кто тогда будет разоблачать ложную информацию, дезинформацию и пропаганду? Поэтому, помимо нашей ежедневной борьбы за безопасность журналистов, мы также выступаем за укрепление экономических основ журналистики", - говорит она.

По данным "Репортеров без границ", в 160 из 180 наблюдаемых стран СМИ совсем не могут вести стабильную деятельность или могут, но с трудом. В почти трети стран редакции закрывались по экономическим причинам, чему часто предшествовало давление со стороны властей. В 46 государствах СМИ контролируются лишь небольшим числом владельцев. Одно из таких государств, уточняют авторы рейтинга, - Россия.

Россия - в первой десятке рейтинга свободы прессы с конца

Россия в рейтинге "Репортеров без границ" опустилась на 9 строк за год на рекордное для себя 171-е место, заняв десятую строчку с конца рейтинга. По 100-балльной системе страна набрала всего 24,57 балла. По соседству с ней расположились Египет и Никарагуа.

Худший показатель среди постсоветских стран - у Туркменистана. Центральноазиатская страна заняла 174-е, седьмое с конца место, с результатом в 19,14 балла. Ниже оказались только Афганистан, Иран, Сирия, Китай, Северная Корея и Эритрея.

Соседствуют на 166-й и 167-й строчках таблицы опередившие Россию Беларусь и Азербайджан с показателями в 25,73 и 25,47 очка соответственно. Недалеко друг от друга оказались и несколько центральноазиатских государств: Таджикистан (153-е место, 32,21 балла), Узбекистан (148-е место, 35,24 балла), Кыргызстан (144-е место, 37,46 балла) и Казахстан (141-е место, 39,34 балла).

11 позиций за год потеряла и Грузия (114-е место, 50,53 балла), где в результате парламентских выборов, вызвавших критику на международной арене и протесты внутри страны, власть сохранила партия "Грузинская мечта", которую считают близкой к Кремлю. Рекламный рынок в стране сегодня, говорится в пресс-релизе RSF, "контролируется олигархом и фактическим правителем Бидзиной Иванишвили, что лишает независимые СМИ рекламных доходов". Принятие иностранной финансовой помощи криминализируется также из-за закона об "иноагентах", принятого парламентом страны в 2024 году. "Таким образом, а также из-за жестокого насилия в отношении представителей СМИ, становится все труднее объективно освещать продолжающиеся уже несколько месяцев протесты против правящей партии "Грузинская мечта", - уточняют в организации.

Украина, Молдова и Армения - в верхней половине рейтинга. Среди лидеров - страны Балтии

На 62-й строчке списка расположилась Украина, в которой из-за развязанной Россией войны продолжает действовать военное положение. "Репортеры без границ" отмечают, что от финансовой помощи, в основном до сих пор поступавшей из США, там зависят около 90% СМИ. Поэтому решение Дональда Трампа сократить финансирование агентству USAID может серьезно повлиять на местную медиасферу.

На 34-й и 35-й позициях оказались Армения и Молдова соответственно. При этом Ереван показал самый большой рост среди постсоветских стран, прибавив сразу 9 позиций за год.

В числе стран с самым высоким уровнем свободы прессы, по мнению составителей рейтинга, - страны Балтии. Так, 15-е место с результатом в 81,82 балла заняла Латвия (в то время как в прошлом году занимала 12-е место), 14-й (82,27 балла) оказалась Литва, а Эстония (89,46 балла) в списке RSF заняла второе место, уступив лишь Норвегии.

При этом в Литве и Латвии на фоне продолжающейся войны России против Украины действует запрет на вещание российских телеканалов, а также заблокированы сайты ряда российских СМИ. Латвийский национальный регулятор NEPLP наравне с российскими государственными СМИ ограничивает доступ к ресурсам, которые распространяют контент, противоречащий "информационной" и "национальной безопасности" страны. Среди запрещенных там лишь за последние полгода - сайты российских вузов "Синергия" и МГИМО, а также сайт телеканала RTVI.

Германия выпала из Топ-10 рейтинга свободы прессы

Германия в рейтинге свободы прессы 2025 года опустилась на одну строчку и заняла 11-е место с 83,85 балла. Составители рейтинга отмечают, что в 2024 году опасности подвергались журналисты, исследующие праворадикальные сообщества и партии: "они сообщают о враждебном отношении, угрозах, оскорблениях и страхе физического насилия", - сказано в пресс-релизе RSF. Там добавили, что организация зафиксировала "многочисленные случаи, когда журналисты сообщали о чрезмерных препятствиях при освещении конфликта на Ближнем Востоке".

"Репортеры без границ" также призвали власти Германии провести реформы, чтобы улучшить экономическую ситуацию СМИ в стране и укрепить "медийное разнообразие".