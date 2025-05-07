Индия в ночь на среду заявила, что её истребители нанесли «прицельные удары» ракетами по девяти «террористическим лагерям» на территории Пакистана и в контролируемой Пакистаном части Кашмира, пишет LETA со ссылкой на AFP, AP и DPA.

Пакистанская армия сообщила, что в результате ударов Индии погибли восемь мирных жителей, ещё 33 человека получили ранения.

Позднее индийские СМИ сообщили, что пакистанская артиллерия обстреляла контролируемую Индией часть Кашмира, в результате чего были убиты как минимум трое мирных жителей. Обстрел произошёл через фактическую границу между двумя странами в Кашмире.

Это произошло через несколько дней после того, как Дели обвинил Исламабад в террористической атаке на туристов в индийской части Кашмира.

«Недавно Вооружённые силы Индии начали "Операцию Синдуур", нанеся удары по террористической инфраструктуре в Пакистане и оккупированных Пакистаном Джамму и Кашмире, откуда планировались и координировались террористические атаки против Индии», — говорится в заявлении правительства Индии.

«Наши действия были целенаправленными, сдержанными и неэскалационными по своей сути. Ни один объект пакистанской армии не подвергался атаке», — сообщило Министерство обороны Индии.

Пакистанская армия заявила, что индийские боевые самолёты выпустили 24 ракеты по как минимум шести объектам, главным образом по мечетям и жилым районам, в результате чего погибли восемь человек и 33 получили ранения. Ещё двое числятся пропавшими без вести.

Министр информации Пакистана Ата Таррар сообщил, что пакистанские ракеты сбили пять индийских истребителей и один дрон.

В городе Бахавалпур провинции Пенджаб ракеты Индии попали в мечеть, убив одного ребёнка и ранив ещё двоих мирных жителей. В этом городе базируется боевое формирование «Джаиш-е-Мухаммад», которое Индия обвиняет в ряде трансграничных атак с человеческими жертвами.

Ракеты также попали в мечеть в небольшом городе Муридке провинции Пенджаб, где базируется джихадистская группировка «Лашкар-е-Тайба», также организовывавшая атаки в Индии.

Индийские удары были также направлены на столицу контролируемой Пакистаном части Кашмира — Музаффарабад, и на небольшой город Котли в этом регионе.

«Пакистан ответит в избранное им время и в избранном месте», — заявил пресс-секретарь пакистанской армии генерал-лейтенант Ахмед Шариф Чаудхри, назвав авиаудары Индии «ужасающей провокацией».

Премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф заявил, что его страна оставляет за собой право отомстить за «трусливую» атаку.

Источники в пакистанской армии сообщили, что начали наносить удары по военной инфраструктуре на индийской стороне Кашмира.

Напряжённость между двумя ядерными державами обострилась после 22 апреля, когда боевики открыли огонь по группе туристов в городе Пахалгам в индийской части Кашмира, убив как минимум 26 человек.

Индия обвинила Пакистан в поддержке этих боевиков. Пакистан отверг причастность к атаке и предложил провести её независимое расследование.