В преддверии 9 мая на берегу реки Нарва в Ивангороде установили сцену и два больших экрана, направленных в сторону Эстонии. Мэр Нарвы Катри Райк подчеркнула, что не видит в этом повода для беспокойства и назвала мероприятие внутренним делом России, – пишет ERR.

По информации сайта «Кингисепп Сегодня», в пятницу в Ивангороде выступят казачий ансамбль «Атаман», Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, группы «Метелица», «Фабрика» и «Сябры».

Мэр Нарвы Катри Райк заявила, что относится к концерту спокойно: «Концерт в Ивангороде – это внутреннее дело России. Жители Ивангорода радуются, когда к ним приезжают такие звезды. Я рада за жителей Ивангорода и Кингисеппа. Мы делаем на своей земле то, что считаем правильным. То же самое делает и Россия», – прокомментировала в интервью Rus.ERR Райк, добавив, что 9 мая Нарва всегда находится в центре внимания.

«В этот день в Нарву всегда приезжает много чиновников из Таллинна, чтобы посмотреть концерт на променаде. И если жители Нарвы хотят посмотреть концерт, они могут посмотреть ивангородский концерт или концерт на Ратушной площади. У них есть выбор. Это демократия. Я отношусь к этому совершенно спокойно, – добавила она. – Прошу всех быть спокойными и не проявлять агрессии».

В Нарве 9 мая будут отмечать День Европы. Тоже с концертами. Сообщается, что на Ратушной площади будут петь любимица старших поколений Анне Вески и кумир молодежи рэпер nublu. А на стене Нарвского замка уже вывесили флаги Эстонии, Европейского союза, Украины и Нарвы. Это не первый год, когда власти Нарвы и Ивангорода использую разделяющую их реку и е набережныедля обоюдной пропаганды 9 мая.