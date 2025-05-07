Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Ватикане начинается конклав по избранию Папы Римского 2 715

В мире
Дата публикации: 07.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: x.com/VaticanNews

x.com/VaticanNews

ФОТО: пресс-фото

В Ватикане в среду начинается конклав, на котором будет избран преемник Папы Римского Франциска, скончавшегося во Второй день Пасхи, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Кардиналы сначала примут участие в торжественной мессе в соборе Святого Петра, а затем соберутся в Сикстинской капелле для голосования.

В голосовании участвуют только кардиналы младше 80 лет, однако в консультациях принимают участие все кардиналы.

Поскольку в мире продолжаются конфликты и дипломатические кризисы, фаворитом на папский престол многие считают итальянского кардинала Пьетро Паролина, который при Франциске занимал пост государственного секретаря. В числе других возможных кандидатов называются Питер Тарксон из Ганы, архиепископ Болоньи Маттео Дзуппи, Роберт Сара из Гвинеи и латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла.

Согласно древней традиции, если из дымохода Сикстинской капеллы поднимается чёрный дым, это означает, что новый Папа ещё не избран. Чтобы дым стал чёрным, к горящим бюллетеням добавляют смолу. Когда же поднимается белый дым, это знак того, что Папа избран. В этом случае к сжигаемым бюллетеням добавляют хлорат калия, лактозу и смолы хлороформа, чтобы получить белый дым.

Как уже сообщалось, Франциск, ставший Папой в 2013 году, скончался 21 апреля в возрасте 88 лет.

×
Читайте нас также:
#Ватикан #Папа Римский
Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
0
0
0
0
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео