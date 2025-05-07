В Ватикане в среду начинается конклав, на котором будет избран преемник Папы Римского Франциска, скончавшегося во Второй день Пасхи, пишет LETA со ссылкой на AFP.

Кардиналы сначала примут участие в торжественной мессе в соборе Святого Петра, а затем соберутся в Сикстинской капелле для голосования.

В голосовании участвуют только кардиналы младше 80 лет, однако в консультациях принимают участие все кардиналы.

Поскольку в мире продолжаются конфликты и дипломатические кризисы, фаворитом на папский престол многие считают итальянского кардинала Пьетро Паролина, который при Франциске занимал пост государственного секретаря. В числе других возможных кандидатов называются Питер Тарксон из Ганы, архиепископ Болоньи Маттео Дзуппи, Роберт Сара из Гвинеи и латинский патриарх Иерусалима Пьербаттиста Пиццабалла.

Согласно древней традиции, если из дымохода Сикстинской капеллы поднимается чёрный дым, это означает, что новый Папа ещё не избран. Чтобы дым стал чёрным, к горящим бюллетеням добавляют смолу. Когда же поднимается белый дым, это знак того, что Папа избран. В этом случае к сжигаемым бюллетеням добавляют хлорат калия, лактозу и смолы хлороформа, чтобы получить белый дым.

Как уже сообщалось, Франциск, ставший Папой в 2013 году, скончался 21 апреля в возрасте 88 лет.