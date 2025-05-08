Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас 9 мая во Львове объявит о выделении Киеву еще 1 млрд евро на оборону, а также о финальном шаге по созданию Спецтрибунала по преступлению агрессии против Украины. Соответствующее заявление Каллас сделала в четверг, 8 мая, в Варшаве на неформальной встрече глав МИД ЕС, передала корреспондентка DW.

"Завтра мы дадим окончательное политическое подтверждение на создание трибунала по военным преступлениям, преступлениям агрессии", - заявила она.

Каллас также уточнила, что "17-й пакет санкций (в отношении РФ. - Ред.) одобрят на следующем совете ЕС по иностранным делам 20 мая". Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро 1 мая уточнил, что его содержание Брюссель планировал координировать с Вашингтоном.

Ранее DW сообщала, что проект Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины готов и ждет политического одобрения. Его неофициально называют "трибуналом для Путина", поскольку в международной юриспруденции ответственным за преступление агрессии считается высшее руководство государства. Ожидается, что 9 мая министры иностранных дел стран ЕС посетят Львов.