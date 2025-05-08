По сведениям журналистов, он будет содержать несколько сценариев, в частности – нападение на страну с использованием как обычных, так и ядерных ракет.

Так называемый «план национальной защиты» определит последовательность действий, которые власти Великобритании должны будут предпринимать в первые дни после предполагаемой агрессии, поясняется в материале. «В секретном досье будет определено, как правительство отреагирует на объявление войны». В частности, будут охвачены такие темы, как «бункеры для защиты членов кабинета министров и королевской семьи, общественное государственное вещание и накопление ресурсов», отмечают авторы статьи.

Также журналисты сообщают, что план будет содержать несколько сценариев, в том числе нападение на Британию с использованием как обычных, так и ядерных ракет. Помимо этого, военные эксперты намерены впервые разобрать сценарий кибернетической войны. В 2005-м, когда разрабатывался предыдущий план действий, она еще не расценивалась как серьезная угроза, поясняют обозреватели издания.

В апреле посол РФ в Соединенном Королевстве Андрей Келин дал интервью британской вещательной корпорации ВВС, в ходе которого сообщил, что Россия не представляет никакой угрозы для Великобритании. Если Лондон «хочет ухудшать отношения, изобретать новые угрозы, преподносимые как исходящие из России, что не так», то «это его дело», добавил дипломат.

Между тем, в Соединенном Королевстве еще в 1984 году был снят псевдодокументальный фильм "Нити", где демонстрируется картина паники перед неотвратимым ядерным ударом русских, его разрушительный эффект и долголетняя агония острова.