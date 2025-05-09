ЕС возмущен! Фицо ответил на критику своего визита в Москву 2 1844

В мире
Дата публикации: 09.05.2025
Премьер Словакии Фицо: У Каллас нет полномочий критиковать мой визит в Москву.

Премьер Словакии Роберт Фицо ответил на критику своего визита в Москву на парад Победы над Германией. Об этом политик написал в Facebook.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европейском союзе (ЕС) возмущены приездом Фицо в российскую столицу. По ее словам, политик «стоит на неправильной стороне истории».

«Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии, у тебя нет абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке», — написал Фицо.

При освобождении республики пали более 60 тысяч солдат Красной армии, подчеркнул Фицо, поэтому он приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения.

