Премьер Словакии Фицо: У Каллас нет полномочий критиковать мой визит в Москву.

Премьер Словакии Роберт Фицо ответил на критику своего визита в Москву на парад Победы над Германией. Об этом политик написал в Facebook.

Ранее глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что в Европейском союзе (ЕС) возмущены приездом Фицо в российскую столицу. По ее словам, политик «стоит на неправильной стороне истории».

«Как у высокопоставленного чиновника Европейской комиссии, у тебя нет абсолютно никаких полномочий критиковать суверенного премьера суверенной страны, который конструктивно подходит ко всей европейской повестке», — написал Фицо.

При освобождении республики пали более 60 тысяч солдат Красной армии, подчеркнул Фицо, поэтому он приехал в Москву, чтобы отдать им дань уважения.