Мэр Вильнюса показал «мусорный бак для гвоздик и советской ностальгии».

В Вильнюсе установили мусорный бак для гвоздик и советской ностальгии. Его в социальной сети Instagram показал мэр города Валдас Бенкунскас.

«Мы подготовили много места для красных гвоздик и советской ностальгии», — написал он в комментарии к видео.

На установленном мусорном контейнере, а также привезшей его технике изображены герб Украины, а также логотип столицы Литвы.

Ранее стало известно, что Литва, Латвия и Эстония запретили пролет словацкого спецборта с премьер-министром республики Робертом Фицо в Россию через свое воздушное пространство. До этого политик неоднократно получал угрозы из-за решения посетить парад Победы в Москве.