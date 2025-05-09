Baltijas balss logotype
Политика
Наша Латвия
ЧП и Криминал
В мире
Lifenews
Бизнес
Спорт
Техно
Дом и сад
Еда и рецепты
В мире животных
Проекты и сервисы

В Вильнюсе установили мусорный бак для гвоздик и советской ностальгии 2 1952

В мире
Дата публикации: 09.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Кадр: @valdas.benkunskas

Кадр: @valdas.benkunskas

Мэр Вильнюса показал «мусорный бак для гвоздик и советской ностальгии».

В Вильнюсе установили мусорный бак для гвоздик и советской ностальгии. Его в социальной сети Instagram показал мэр города Валдас Бенкунскас.

«Мы подготовили много места для красных гвоздик и советской ностальгии», — написал он в комментарии к видео.

На установленном мусорном контейнере, а также привезшей его технике изображены герб Украины, а также логотип столицы Литвы.

Ранее стало известно, что Литва, Латвия и Эстония запретили пролет словацкого спецборта с премьер-министром республики Робертом Фицо в Россию через свое воздушное пространство. До этого политик неоднократно получал угрозы из-за решения посетить парад Победы в Москве.

×
Читайте нас также:
#9 мая
Иконка - редакция BB.LV
Редакция BB.LV
2
0
0
44
0
0

Оставить комментарий

(2)

ТАКЖЕ В КАТЕГОРИИ

Изображение к статье: Дональд Трамп
Изображение к статье: Талибан.
Изображение к статье: Индианка пьет воду
Изображение к статье: Премьер Литвы Инга Рунгинене

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1
Изображение к статье: Украинка рассказала о неожиданной стороне жизни в Дании
В мире
1
Изображение к статье: Электронный браслет
ЧП и криминал
Изображение к статье: Госсекретарь США объявил об аресте сестры топ-менеджера кубинского бизнес-конгломерта GAESA
В мире
1
Изображение к статье: Презервативы.
В мире
Изображение к статье: Польша запретила въезд на 5 лет министру Израиля Итамару Бен-Гвиру
В мире
Изображение к статье: Пожилая пара у радиатора
Наша Латвия
1

Copyright | ©2026 All rights reserved |

Забыли пароль?

Чтобы восстановить пароль, введите свой e-mail, куда придет информация для восстановления пароля.

Выберите способ оплаты
Банковской картой
Отмена подписки

Подписка будет отменена в конце расчетного периода (01.11.2022), после чего средства больше не будут списываться с Вашего счета. Вы можете возобновить подписку в любой момент.

Подписка успешно
отменена!
Не удалось отменить
подписку!
Продление подписки
Период подписки:
Банковской картой
**** **** **** 5683
Новая банковская карта
Подписка успешно
продлена!
Не удалось продлить
подписку!
Изменение данных карты
Данные карты
обновлены!
Не удалось обновить
данные карты!
Видео