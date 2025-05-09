Вице-президент США Вэнс: война между Индией и Пакистаном - «не наше дело» 2 627

Дата публикации: 09.05.2025
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил в четверг, что Индия и Пакистан должны снять напряженность, но добавил, что США не могут контролировать азиатских соседей, обладающих ядерным оружием, и война между ними - «не наше дело».

«Мы хотим, чтобы эта ситуация деэскалировалась как можно быстрее. Но мы не можем контролировать эти страны», - сказал Вэнс в интервью программе Fox News „История с Мартой МакКаллум“.

«Что мы можем сделать, так это попытаться побудить этих людей к некоторой деэскалации, но мы не собираемся ввязываться в войну, которая по сути не является нашим делом и не имеет никакого отношения к способности Америки контролировать ее», - добавил он.

Индия - важный партнер для Вашингтона, который стремится противостоять растущему влиянию Китая, а Пакистан остается союзником США, несмотря на снижение его значимости после вывода войск из соседнего Афганистана в 2021 году.

Аналитики и некоторые бывшие чиновники говорят, что участие США для достижения дипломатических целей в войне России в Украине и Израиля в Газе может заставить Вашингтон оставить Индию и Пакистан наедине с собой в первые дни их напряженности, без особого прямого давления со стороны американского правительства.

#США #Индия #Пакистан
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
