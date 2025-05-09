Президент Сербии Александр Вучич на русском языке поздравил российского лидера Владимира Путина с 80-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне. Он также выразил благодарность за гостеприимство, пишут СМИ.

Вучич прибыл в Москву в среду для участия в мероприятиях в честь 80-летия Победы, вопреки угрозам со стороны Евросоюза.

«Это очень важный день для нас, для сербов. Мы гордимся ролью нашего народа в освобождении нашей страны против нацистских захватчиков и очень благодарны Красной Армии, Советской Армии, что имела большую роль в этом освобождении», — сказал сербский лидер.