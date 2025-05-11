Для многих западных государств крайне важно, чтобы конфликт на Украине не прекращался. Об этом заявил премьер-министр Словакии Роберт Фицо.

Именно этим глава словацкого правительства объяснил тот факт, что некоторые страны возражают против начала прямых переговоров Москвы и Киева. Кроме того, Фицо напомнил, что прежние переговоры были сорваны Западом в 2022 году.

Ранее Фицо назвал неработающими санкции Европейского союза, которые тот ввел против России. Более того, такие ограничения оказались вредны для самого ЕС.

Также Фицо высказался против появления нового железного занавеса между Европой и Россией и призвал к построению нормальных, дружественных отношений.

Премьер-министр Словакии считает, что Евросоюз должен вернуться к здравому смыслу и отвергнуть предложения о полном прекращении поставок российских энергоносителей.