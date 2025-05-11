Осквернен памятник Бронзовому солдату 1 932

Дата публикации: 11.05.2025
Postimees
Изображение к статье: Осквернен памятник Бронзовому солдату

В субботу на Таллиннском кладбище Сил обороны был осквернен памятник Бронзовому солдату, и полиция возбудила дело о правонарушении, пишет Postimees.

Полиция установила, что памятник Бронзовому солдату на кладбище Сил обороны Эстонии в Таллине подвергся акту вандализма в субботу вечером.

«Мы возбудили дело о правонарушении по факту вандализма», — сообщил возглавляющий оперативное бюро Пыхьяской префектуры Вайко Вахер. По имеющимся данным, преступников было двое, их личности пока не установлены. В субботу вечером патруль проконтролировал территорию, но никого не задержал.

Полиция находится на связи с управляющим кладбищем Эстонским военным музеем, который организует очистку памятника.

По словам Вахера, это уже не первый случай за последние годы, когда памятник Бронзовому солдату подвергается вандализму, хотя всего несколько дней назад люди приходили туда возложить цветы. По его словам, Бронзовый солдат по-прежнему вызывает противодействие и конфликты в обществе.

#вандализм #памятники
Автор - Павел Кириллов
Редактор: Павел Кириллов
