Зеленский согласился на переговоры с Россией при одном условии 2 755

Дата публикации: 11.05.2025
BB.LV
Изображение к статье: Зеленский согласился на переговоры с Россией при одном условии
ФОТО: Global Look Press

Зеленский согласился на переговоры, если РФ пойдет на перемирие с 12 мая.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов на переговоры с Россией, но при условии, что Москва согласится на прекращение огня с 12 мая. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Это хороший знак, что русские наконец-то задумались об окончании войны. Все в мире уже очень давно этого ждали. И самый первый шаг в реальном окончании любой войны — это прекращение огня», — подчеркнул украинский политик.

Он заявил, что Украина ожидает, когда российская сторона подтвердит «полное, длительное и надежное» прекращение огня.

Также по теме - Путин ночью выступил с заявлением, в котором запросил срочные переговоры с Украиной

