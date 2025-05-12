Пожар в ТЦ Варшавы - результат заказа спецслужб РФ, - Туск

Дата публикации: 12.05.2025
Deutsche Welle
Изображение к статье: Пожар в ТЦ Варшавы - результат заказа спецслужб РФ, - Туск
ФОТО: Youtube

Пожар в торговом центре Marywilska в Варшаве в мае 2024 года стал результатом поджога по заказу спецслужб РФ, утверждает Дональд Туск, пишет DW.

Пожар в торговом центре (ТЦ) Marywilska в Варшаве в мае 2024 года стал результатом поджога по заказу спецслужб РФ. Такое утверждение озвучил в соцсети X в воскресенье, 11 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Часть преступников уже задержана, остальные установлены и разыскиваются. Мы найдем вас всех!" - написал Туск.

В записи не уточняется, что стало основанием для подобных выводов.

Расследование в Польше

В свою очередь министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк разместил в соцсети X пост, в котором сослался на совместное с польским министром юстиции и генпрокурором Адамом Боднаром заявление.

По данным польской стороны, в течение года региональное управление по борьбе с организованной преступностью при поддержке главного управления полиции Варшавы и Агентства внутренней безопасности Польши проводило интенсивное расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия. Польские службы сотрудничали с Литвой, где ряд преступников, по данным Варшавы, проводил отвлекающие мероприятия.

Порядка 55 прокуроров и 100 полицейских при поддержке экспертов и техников принимали участие в обследовании территории бывшего торгового центра. Следственные мероприятия продлились 121 день. Были опрошены более 70 свидетелей и 530 пострадавших, подчеркивается в посте.

Действия исполнителей "были организованы и направлялись установленным лицом, проживающим в Российской Федерации", указывалось далее в заявлении.

Полностью выгорели 1 400 магазинов ТЦ

Прокуратура, полиция и Агентство внутренней безопасности продолжают следственные и оперативные мероприятия, направленные на задержание виновных.

Пожар произошел 12 мая 2024 года, полностью выгорели 1 400 магазинов и точек обслуживания покупателей торгового центра. Российская сторона пока не прокомментировала выводы польских спецслужб.

Автор - Юлия Баранская
Редактор: Юлия Баранская
