Пожар в торговом центре (ТЦ) Marywilska в Варшаве в мае 2024 года стал результатом поджога по заказу спецслужб РФ. Такое утверждение озвучил в соцсети X в воскресенье, 11 мая, премьер-министр Польши Дональд Туск.

"Часть преступников уже задержана, остальные установлены и разыскиваются. Мы найдем вас всех!" - написал Туск.

We now know for sure that the great fire of the Marywilska shopping centre in Warsaw was caused by arson ordered by the Russian special services. Some of the perpetrators have already been detained, all the others are identified and searched for. We will get you all! — Donald Tusk (@donaldtusk) May 11, 2025

В записи не уточняется, что стало основанием для подобных выводов.

Расследование в Польше

В свою очередь министр внутренних дел и администрации, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк разместил в соцсети X пост, в котором сослался на совместное с польским министром юстиции и генпрокурором Адамом Боднаром заявление.

По данным польской стороны, в течение года региональное управление по борьбе с организованной преступностью при поддержке главного управления полиции Варшавы и Агентства внутренней безопасности Польши проводило интенсивное расследование с целью выяснения обстоятельств происшествия. Польские службы сотрудничали с Литвой, где ряд преступников, по данным Варшавы, проводил отвлекающие мероприятия.

Порядка 55 прокуроров и 100 полицейских при поддержке экспертов и техников принимали участие в обследовании территории бывшего торгового центра. Следственные мероприятия продлились 121 день. Были опрошены более 70 свидетелей и 530 пострадавших, подчеркивается в посте.

Действия исполнителей "были организованы и направлялись установленным лицом, проживающим в Российской Федерации", указывалось далее в заявлении.

Полностью выгорели 1 400 магазинов ТЦ

Прокуратура, полиция и Агентство внутренней безопасности продолжают следственные и оперативные мероприятия, направленные на задержание виновных.

Пожар произошел 12 мая 2024 года, полностью выгорели 1 400 магазинов и точек обслуживания покупателей торгового центра. Российская сторона пока не прокомментировала выводы польских спецслужб.