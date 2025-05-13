ЕС нашел способ продлить санкции против РФ без согласия одной страны

FT: ЕС готовит способ обойти вето Венгрии для продления санкций против России.

Европейский союз (ЕС) готовит способ обойти возможное вето со стороны Венгрии для продления экономический санкций против России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Европейская комиссия сообщила столицам государств, что значительная часть санкций (...) может быть переведена на другую правовую основу, чтобы обойти вето Будапешта», — сказано в сообщении.

Отмечается, что обсуждаемые меры могут затронуть замороженные российские валютные резервы на сумму около 200 миллиардов евро.

Ранее представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия совместно с европейскими союзниками может ввести санкции против России в случае отказа от введения режима прекращения огня.