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ЕС нашел способ продлить санкции против РФ без согласия одной страны 3 558

В мире
Дата публикации: 13.05.2025
BB.LV
ЕС нашел способ продлить санкции против РФ без согласия одной страны
ФОТО: Global Look Press

FT: ЕС готовит способ обойти вето Венгрии для продления санкций против России.

Европейский союз (ЕС) готовит способ обойти возможное вето со стороны Венгрии для продления экономический санкций против России. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на источники.

«Европейская комиссия сообщила столицам государств, что значительная часть санкций (...) может быть переведена на другую правовую основу, чтобы обойти вето Будапешта», — сказано в сообщении.

Отмечается, что обсуждаемые меры могут затронуть замороженные российские валютные резервы на сумму около 200 миллиардов евро.

Ранее представитель правительства ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия совместно с европейскими союзниками может ввести санкции против России в случае отказа от введения режима прекращения огня.

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(3)
  • AG
    Aleks Gurik
    14-го мая

    Настоящие воры . Всё только из за денег . 200 лярдов отдавать не хотят , или уже потратили

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  • АЗ
    Алексей Зиновьев
    13-го мая

    Неужели руководство ЕС уже настолько отупели? Чихать хотела Россия на все эти санкции. Экономика России растет, а экономика ЕС летит в тартарары. Если кто-то не верит - welcome to Russia!

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  • Ч
    Чангл
    13-го мая

    Так нет никакого ес. Каждый делает как хочет. На карту посмотрите. Грузия в ЕС, смешно. Армения и другие государства. Скоро Пакистан и Афганистан войдёт. Смешные клоуны

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