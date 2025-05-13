Президент США отправился в четырехдневное турне по Ближнему Востоку - он планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ, сообщила ABC News, пишет DW .

Президент США Дональд Трамп отправился в четырехдневное турне по Ближнему Востоку - он планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Поездка подчеркнет углубление экономических связей между США и государствами Персидского залива, сообщила в понедельник, 12 мая, информационная служба ABC News.

Это - первое масштабное зарубежное турне Трампа с возвращения в Белый дом.

Госдепартамент США одобрил сделки по продаже оружия ОАЭ

Между тем, как передало агентство AFP, Госдепартамент США одобрил две сделки по продаже оружия ОАЭ. Общая сумма сделок, включающих продажу военных самолетов и оборудования, составляет около 1,4 млрд долларов (1,3 млрд евро).

Одна из операций предусматривает передачу Абу-Даби шести вертолетов CH-47F Chinook и другого оборудования, сообщили 12 мая в Бюро по военно-политическим вопросам Госдепартамента США.

Американское внешнеполитическое ведомство также одобрило продажу компонентов для истребителей F-16 на сумму в 130 млн долларов (117 млн евро). У Конгресса есть 30 дней на то, чтобы заблокировать готовящуюся сделку.

"Летающий дворец" для Трампа

Перед поездкой широкий резонанс вызвали сообщения о том, что администрация президента США Дональда Трампа готовится принять в дар от королевской семьи Катара роскошный самолет Boeing 747-8.

Как ожидается, подарок будет использоваться американским лидером как президентский борт Air Force One, а до окончания срока полномочий право собственности на лайнер перейдет к фонду президентской библиотеки Трампа.

Ожидается, что о подарке будет официально объявлено, года Трамп прибудет в Катар. Однако сама передача состоится не во время визита.

Глава Белого дома видел самолет, нередко называемый "летающим дворцом", когда тот некоторое время находился в международном аэропорту Уэст-Палм-Бич в штате Флорида в феврале, писала ABC News.