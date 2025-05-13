Украина призвала Варшаву принять меры в отношении протестующих поляков

Украина призвала Польшу повлиять на протестующих перевозчиков, заблокировавших проезд через границу между странами. Об этом сообщил посол Украины в Варшаве Василий Бондар, его слова приводит «Укринформ».

По его словам, Киев просит у Варшавы принять меры для взаимодействия с протестующими, так как их требования направлены в адрес польских властей. При этом дипломат отметил, что данная акция «точно не направлена на поддержку Украины и укрепление украинско-польских отношений».

«Мы готовы инициировать разного рода переговоры и консультации, но считаем, что польское правительство должно было бы принять прямые меры для коммуникации с протестующими, поскольку требования хоть и касаются польско-украинских отношений, но направлены к правительству Польши. Украинская сторона обратилась к польской с соответствующей нотой», — заявил дипломат.

В понедельник, 12 мая, стало известно, что польские перевозчики возобновили блокаду на границе с Украиной в Дорохуске. Об этом рассказал один из лидеров коалиции националистов и евроскептиков «Конфедерация», Рафал Меклер, отметив, что граница «стоит».