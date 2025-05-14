Премьер-министр Кир Стармер принял решение внести изменения в миграционное законодательство. По словам главы правительства, его миграционная реформа «наконец-то вернет контроль над границами».
Основные тезисы выступления:
"Миграционная реформа — стратегия, абсолютно необходимая для плана перемен, который наконец вернет нам контроль над границами и закроет мрачную главу нашей политики, нашей экономики и нашей страны.
Предыдущее правительство делало «полную противоположность» тому, что он значил.
В период с 2019 по 2023 год они ездили по нашей стране и с серьезным лицом заявляли людям, что снизят иммиграцию, однако чистая миграция выросла в четыре раза.
Это было не случайно. Был сделан выбор — провести эксперимент с открытыми границами в отношении страны, которая проголосовала за контроль.
Сегодня лейбористское правительство закрывает лабораторию — эксперимент окончен.
Я предпринимаю эти действия, потому что это правильно, потому что это справедливо и потому что это то, во что я верю.
На прошлой неделе мы говорили о великом восстановлении этой страны после войны. Мигранты были частью этого, и сегодня они вносят огромный вклад. И вы никогда не услышите от меня принижения этого.
Когда люди приезжают в нашу страну, они также должны стремиться к интеграции, изучать наш язык. И наша система должна активно различать тех, кто это делает, и тех, кто этого не делает. Я думаю, это справедливо".
