Кир Стармер подводит черту под иммиграционной политикой Соединенного Королевства

В мире
Дата публикации: 14.05.2025
"Потому что это правильно, потому что это справедливо и потому что это то, во что я верю".

Премьер-министр Кир Стармер принял решение внести изменения в миграционное законодательство. По словам главы правительства, его миграционная реформа «наконец-то вернет контроль над границами».

Основные тезисы выступления:

"Миграционная реформа — стратегия, абсолютно необходимая для плана перемен, который наконец вернет нам контроль над границами и закроет мрачную главу нашей политики, нашей экономики и нашей страны.

Предыдущее правительство делало «полную противоположность» тому, что он значил.

В период с 2019 по 2023 год они ездили по нашей стране и с серьезным лицом заявляли людям, что снизят иммиграцию, однако чистая миграция выросла в четыре раза.

Это было не случайно. Был сделан выбор — провести эксперимент с открытыми границами в отношении страны, которая проголосовала за контроль.

Сегодня лейбористское правительство закрывает лабораторию — эксперимент окончен.

Я предпринимаю эти действия, потому что это правильно, потому что это справедливо и потому что это то, во что я верю.

На прошлой неделе мы говорили о великом восстановлении этой страны после войны. Мигранты были частью этого, и сегодня они вносят огромный вклад. И вы никогда не услышите от меня принижения этого.

Когда люди приезжают в нашу страну, они также должны стремиться к интеграции, изучать наш язык. И наша система должна активно различать тех, кто это делает, и тех, кто этого не делает. Я думаю, это справедливо".

