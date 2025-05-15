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Путин и Трамп не приедут в Стамбул на переговоры по Украине 5 722

В мире
Дата публикации: 15.05.2025
Deutsche Welle
Путин и Трамп не приедут в Стамбул на переговоры по Украине
ФОТО: dreamstime

Делегацию в Стамбуле на переговорах о мирном урегулировании в Украине возглавит помощник Путина Владимир Мединский, пишет DW.

Президент России Владимир Путин не поедет в Стамбул на переговоры о мирном урегулировании в Украине. Его имя отсутствует в списке участников российской делегации на этих переговорах, утвержденном самим Путиным и обнародованном на сайте Кремля поздним вечером в среду, 14 мая. Тем же вечером американский телеканал Sky News передал, что на переговоры в Турцию не поедет и президент США Дональд Трамп. Такую же информацию обнародовало и агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации Трампа.

Состав делегации РФ на переговорах по Украине в Стамбуле Делегацию России на переговорах в Стамбуле возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее составе не будет ни одного министра, в том числе ни главы МИД РФ Сергея Лаврова, ни главы Минобороны РФ Андрея Белоусова. Вместо них Кремль отрядил на переговоры заместителя Лаврова Михаила Галузина, заместителя Белоусова Александра Фомина и начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игоря Костюкова.

В кремлевском пресс-релизе перечислены также утвержденные Путиным "эксперты для переговоров с Украиной". Среди них - первый замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИДа России Алексей Полищук, а также замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.

Reuters: Зеленский убыл в Турцию

"От США на переговоры в Стамбул, как ожидается, приедут госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Трампа Стивен Уиткофф и Кит Келлог", - пишет онлайн-издание "Агентство" . По сообщению телеканала CNN, Рубио, сопровождавший Дональда Трампа в поездке по странам региона Персидского залива, уже прибыл в Анталью.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал Владимира Путина лично приехать на переговоры с ним. "Мы сделаем все, чтобы эта встреча с Путиным состоялась. Только он может принять решение о прекращении огня", - заявлял украинский лидер.

В ночь на 15 мая агентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что Владимир Зеленский "находится на пути" в Анкару.

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#путин #война рф и украины #дональд трамп #зеленский
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(5)
  • ЖМФ
    Жан-Марко Фердыщенко
    15-го мая

    К сожалению, зная как Зеленский разговаривал с Трампом в Белом доме, представляется что на членов делегации РФ он будет орать нон-стоп. А так как все решения все равно принимает он в Украине и очень боится конкуренции и никому не даст полномочий, то переговоры с ним может вести только тот кто его возьмёт за шею и нагнёт, т.е Трамп

    11
    4
  • БТ
    Бесс Толковый
    15-го мая

    Можно подумать, что у Трампа и у Путина больше других дел нет!

    44
    3
  • БТ
    Бесс Толковый
    Бесс Толковый
    15-го мая

    Например, пока Зеленский в Турции будет, надо Украину между собой поделить по справедливости.

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    1
  • З
    Злой
    15-го мая

    В сегодняшней ситуации лучше никуда не дёргаться, можно и удалённо побазарить, как весь мир уже общается

    25
    7
  • З
    Злой
    15-го мая

    Правильно что не едет, от запада любой подляны можно ожидать- пульнут ещё из под тишка , может и ракету какую подготовили.

    29
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