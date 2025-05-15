Путин и Трамп не приедут в Стамбул на переговоры по Украине

Президент России Владимир Путин не поедет в Стамбул на переговоры о мирном урегулировании в Украине. Его имя отсутствует в списке участников российской делегации на этих переговорах, утвержденном самим Путиным и обнародованном на сайте Кремля поздним вечером в среду, 14 мая. Тем же вечером американский телеканал Sky News передал, что на переговоры в Турцию не поедет и президент США Дональд Трамп. Такую же информацию обнародовало и агентство Reuters со ссылкой на источник в администрации Трампа.

Состав делегации РФ на переговорах по Украине в Стамбуле Делегацию России на переговорах в Стамбуле возглавит помощник президента РФ Владимир Мединский. В ее составе не будет ни одного министра, в том числе ни главы МИД РФ Сергея Лаврова, ни главы Минобороны РФ Андрея Белоусова. Вместо них Кремль отрядил на переговоры заместителя Лаврова Михаила Галузина, заместителя Белоусова Александра Фомина и начальника Главного управления Генштаба Вооруженных сил России Игоря Костюкова.

В кремлевском пресс-релизе перечислены также утвержденные Путиным "эксперты для переговоров с Украиной". Среди них - первый замначальника информации управления Генштаба ВС РФ Александр Зорин, замначальника Управления президента РФ по государственной политике в гуманитарной сфере Елена Подобреевская, директор Второго департамента стран СНГ МИДа России Алексей Полищук, а также замначальника Главного управления международного военного сотрудничества Минобороны России Виктор Шевцов.

Reuters: Зеленский убыл в Турцию

"От США на переговоры в Стамбул, как ожидается, приедут госсекретарь Марко Рубио, спецпосланники Трампа Стивен Уиткофф и Кит Келлог", - пишет онлайн-издание "Агентство" . По сообщению телеканала CNN, Рубио, сопровождавший Дональда Трампа в поездке по странам региона Персидского залива, уже прибыл в Анталью.

Президент Украины Владимир Зеленский призывал Владимира Путина лично приехать на переговоры с ним. "Мы сделаем все, чтобы эта встреча с Путиным состоялась. Только он может принять решение о прекращении огня", - заявлял украинский лидер.

В ночь на 15 мая агентство Reuters сообщило со ссылкой на неназванного украинского чиновника, что Владимир Зеленский "находится на пути" в Анкару.